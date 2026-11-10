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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe 100’leri güldürdü

100’leri güldürdü

Çorum ağlarını 2 kez sarsan Mason Greenwood, toplamdaki gol sayısını 10’a çıkardı. 4 defa da asist yapan İngiliz yıldız, 100 dakikada bir skor katkısı verdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
100’leri güldürdü

Fenerbahçe'nin sezon başında kulüp bonservis rekorunu kırarak kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli forma altında muhteşem bir başlangıca imza atmış ancak sonrasında duraklama dönemine girmişti. Suskunluğunu Çorum FK deplasmanında bozan ve iki muhteşem gole imza atan İngiliz sağ kanat, böylece ligdeki 6'ncı, toplamda ise 10'uncu golünü kaydetmiş oldu. Greenwood, attığı 10 golün yanı sıra 4 de asist katkısı verdi.

1400 DAKİKA SÜRE ALDI

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere toplamda 20 maça çıkan Mason Greenwood, 1400 dakika sahada kaldı. 10 gol ve 4 asistle toplamda 14 gollük katkı sağlayan İngiliz yıldız, her 100 dakikada bir skor katkısı vererek de büyük bir başarıya imza attı. Greenwood, bu sezon sadece ligdeki Göztepe mücadelesinde gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemedi. Mason kalan maçların tamamında görev aldı.

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