Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Euro Club Index, 11 haftası geride kalan Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:57
Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Cimbom, milli araya lider girdi.
Thomas Reis ile büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek yükselen grafiğini sürdürdü.
Bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 2. sıraya yükseldi.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakan Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.
Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.
Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Corum FK'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 19'a yükselterek milli araya 6. sırada girdi.
Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Euro Club Index şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...
4-BEŞİKTAŞ: 70 PUAN
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %4.6
3-TRABZONSPOR: 72 PUAN
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %8.4
2-FENERBAHÇE: 72 PUAN
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %5.6
1-GALATASARAY: 84 PUAN
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %81.3
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