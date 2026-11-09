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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Euro Club Index, 11 haftası geride kalan Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Lider Galatasaray, sahasında Amed SK'yı konuk etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Cimbom, milli araya lider girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Thomas Reis ile büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bordo-mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek yükselen grafiğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakan Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Corum FK'ya konuk oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 19'a yükselterek milli araya 6. sırada girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Euro Club Index şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4-BEŞİKTAŞ: 70 PUAN

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %4.6

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3-TRABZONSPOR: 72 PUAN

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %8.4

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2-FENERBAHÇE: 72 PUAN

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %5.6

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1-GALATASARAY: 84 PUAN

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %81.3

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