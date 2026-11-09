Takım ruhu da bunu emrediyor zaten. O yüzden bu takımın yeni yolculuğundaki arkadaşlık bağlarına ve sadakate inandım. Emre'nin zekasına ve olgunlaşmış haline güveniyorum.



Rakip kale estetik gollerle doluyken, bizlere düşen de günün anlam ve önemine uygun biçimde noktayı koymak. "Hay gözünü sevdiğimin futbolu, koşana mücadele edene ne güzel açıyorsun yolu."