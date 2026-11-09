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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Arca Çorum FK karşısında gövde gösterisi yaptı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Fotomaç yazarları, Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK karşısındaki performansını mercek altına aldı. İşte dikkat çeken maç yorumları... (FB Spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:37
Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

HAKKI YALÇIN - YENİ ZAMAN YOLCUSU

Çorum'da gördük ki, Fenerbahçe eski yanlışları terk etmiş yeni zaman yolcusu. Galibiyeti zihninde kotarmış bir takımın estetik golleri de erken geldi. Belki galibiyete olan zaafını, futbola olan tutkusundan üstün tuttu ama bazen böyle planlı ve akıllı kazanmak gerekiyor. Bir takımın kazanmak düşüncesi güçlüyse zaten farklı kazanıyor. Büyüklüğü harekete geçiren ruh böyle oluyor.
Düşündüm de Fenerbahçe için lig yeni başlıyor.

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Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Greenwood kulaklarını çektirecek biri değil ama iki maçtır gönülsüz halinden uzaklaştıysa bir sebebi var. Ya aşka geldi ya da meslek onurunun gerektirdiği kıvama geldi.
Artık kendi değerinin farkında.
Sahada rakiplerinden birkaç saniye önce düşünüyor, hareket ediyor ve noktayı koyuyor. Özellikle attığı ilk gol muhteşemdi. Her ne kadar oyundan erken alındıysa da maç boyu "artık koşarken yorulmuyorum" mesajını verdi. Böyle bir değişime 'sorumluk duygusuna ne kadar yaklaşırsan, biriken borcundan o kadar uzaklaşırsın' diyoruz.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Çorum'da gündüz gözüyle ışıldayan diğer adam İrfan Can Kahveci'ydi. Rakibi oyundan düşürmekte etken, pas dağıtımında üretken ama en önemlisi final vuruşlarında muhteşemdi.
Fenerbahçe'nin santrforu pasör pozisyonda oynarken, gol atmasına ihtiyaç duyulmadı ama Lukaku'nun kaleden uzaktaki konumu diğerlerine yol açmaktı belki. Bir zeka oyunu ya da eldeki adamdan en iyi biçimde yararlanma metodu!

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe takımında savunma sorunu var. Düşünün 5 gol atan bir takımda her şeye rağmen kaleci Ederson öne çıkanlar arasındaysa, sorgulanması gereken birileri olmalı. Eğer farklı galibiyet her şeyin güllük gülistanlık olmasına sebep sayılmazsa.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Bence maçın en ilginç yanı, ikişer gol atan Greenwood ve İrfan Can'ın oyundan alınması. Asıl mesele de oyundan alınırken gösterdiği takım adamı tavrı. İsmail Kartal döneminde Greenwood'un oyundan alınırken yüzünden düşen parçalar hala yedek kulübesinin önünde bir yerde.
O yüzden bu değişiklikler Emre Belözoğlu'nun saygınlığının sınanması adına çok önemli.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Takım ruhu da bunu emrediyor zaten. O yüzden bu takımın yeni yolculuğundaki arkadaşlık bağlarına ve sadakate inandım. Emre'nin zekasına ve olgunlaşmış haline güveniyorum.

Rakip kale estetik gollerle doluyken, bizlere düşen de günün anlam ve önemine uygun biçimde noktayı koymak. "Hay gözünü sevdiğimin futbolu, koşana mücadele edene ne güzel açıyorsun yolu."

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

EMRE BOL - HOCA GELDİ

Nihayet Fenerbahçe kulübesinde hırs var, adalet var, mücadele var.
Kaybetmeyi kabul etmemek var.
Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk maçta takıma elini değdirdiğini hissettirdi.
Maçın başında kalabalık olarak geride bekleyen Çorum ekibine karşı verilen uzaktan şut taktiği 3 puanı getirdi.
Hem de ne şutlar!
İrfancan ve Greenwood adeta yeniden doğdu.
Özellikle de yıllarca kenar oyuncusu yapılmaya çalışılan İrfancan Kahveci… Gerçek mevkisinde oynayınca neler yapabileceğini hepimize gösterdi.
Dostlar İrfancan nerde oynamaz deseniz, kesinlikle kanatta derim.
Böylesine iyi şut atabilen bir oyuncuya kaleyi cepheden göstermek lazım.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Öte yandan Emre hocanın dikkat etmesi gereken en önemli mevzu takım savunması… Bakmayın siz skorun böyle olduğuna… Çorum ekibi benim beklediğimden daha fazla pozisyona girdi. Kante yokken Fenerbahçe takım savunmasında sıkıntılar yaşıyor.
Yine Ederson'un muhteşem performansını izledik. Ama dikkat!
Çorum atamadı lakin başkası atar!
Bu yüzden milli arada en çok bu noktaya çalışılmalı.
Sözün özü aslında şu; Emre Belözoğlu ilk olarak Fenerbahçe'nin güçlü yönünü ortaya çıkardı.
Muhteşem şutlar atan oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi.
Eminim sorunları da tespit etmiştir. İşte ona biraz zaman lazım.
Mental olarak düşmüş oyuncular ayağa kalkınca bambaşka bir Fenerbahçe izleriz.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

MUSTAFA ÇULCU - HAKEM BAŞARILIYDI

Fenerbahçe, yeni teknik direktör ile önde baskı, pres ve güçlü oyunla hedeften kopmamak adına mutlak galibiyet için çok istekli ve coşkulu başladı.
Kanat hücumlarında ve dış şutlarda etkiliydi. 21 dakikada bulduğu iki gol ile maçın fişini çekti.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Liverpool maçında başlayan oyun anlayışındaki etkili değişim, özgüven istek, heyecan ve büyük takıma yakışır güçlü oyun bu maçta da vardı. Ancak Greenwood ve İrfan Can'ın harika gollerinden sonra tempoyu düşürdü, geriye yaslandı. Duran ve yan toplarda savunmada açıklar verdi. Ederson kalede çok başarılıydı. İstediği topları alamayan Lukaku derine gelmek zorunda kalınca etkisizdi.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Çorum FK'nın oyuna hakim olduğu ikinci yarıda, Fenerbahçe topu rakip alana taşımakta zorlananınca, Emre hoca hiç beklemedi ve gereken dokunuş anında yaparak olumlu sonuç aldı. Oyun farka gitti. En değerli farkındalık ise herkese süre vererek forma adaleti ve kazanma arzusunun hiç düşmemesiydi.

Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Farka rağmen savunmada görülen zaaflara gereken önlem alınmalı. Çorum FK hücumcuları son vuruşlarda biraz becerikli olsalar skor bu olmazdı. Bir büyük takım, rakibe böyle pozisyonlar vermemeli. Kaliteli ayaklara sahip Fenerbahçe, kaliteli oyunla farklı kazanarak milli takım arasına moralli girdi.

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