Spor yazarları Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını yorumladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Arca Çorum FK karşısında gövde gösterisi yaptı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Fotomaç yazarları, Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK karşısındaki performansını mercek altına aldı. İşte dikkat çeken maç yorumları... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:37
Greenwood kulaklarını çektirecek biri değil ama iki maçtır gönülsüz halinden uzaklaştıysa bir sebebi var. Ya aşka geldi ya da meslek onurunun gerektirdiği kıvama geldi.
Çorum'da gündüz gözüyle ışıldayan diğer adam İrfan Can Kahveci'ydi. Rakibi oyundan düşürmekte etken, pas dağıtımında üretken ama en önemlisi final vuruşlarında muhteşemdi.
Fenerbahçe takımında savunma sorunu var. Düşünün 5 gol atan bir takımda her şeye rağmen kaleci Ederson öne çıkanlar arasındaysa, sorgulanması gereken birileri olmalı. Eğer farklı galibiyet her şeyin güllük gülistanlık olmasına sebep sayılmazsa.
Bence maçın en ilginç yanı, ikişer gol atan Greenwood ve İrfan Can'ın oyundan alınması. Asıl mesele de oyundan alınırken gösterdiği takım adamı tavrı. İsmail Kartal döneminde Greenwood'un oyundan alınırken yüzünden düşen parçalar hala yedek kulübesinin önünde bir yerde.
O yüzden bu değişiklikler Emre Belözoğlu'nun saygınlığının sınanması adına çok önemli.
Takım ruhu da bunu emrediyor zaten. O yüzden bu takımın yeni yolculuğundaki arkadaşlık bağlarına ve sadakate inandım. Emre'nin zekasına ve olgunlaşmış haline güveniyorum.
Rakip kale estetik gollerle doluyken, bizlere düşen de günün anlam ve önemine uygun biçimde noktayı koymak. "Hay gözünü sevdiğimin futbolu, koşana mücadele edene ne güzel açıyorsun yolu."
EMRE BOL - HOCA GELDİ
Nihayet Fenerbahçe kulübesinde hırs var, adalet var, mücadele var.
Kaybetmeyi kabul etmemek var.
Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk maçta takıma elini değdirdiğini hissettirdi.
Maçın başında kalabalık olarak geride bekleyen Çorum ekibine karşı verilen uzaktan şut taktiği 3 puanı getirdi.
Hem de ne şutlar!
İrfancan ve Greenwood adeta yeniden doğdu.
Özellikle de yıllarca kenar oyuncusu yapılmaya çalışılan İrfancan Kahveci… Gerçek mevkisinde oynayınca neler yapabileceğini hepimize gösterdi.
Dostlar İrfancan nerde oynamaz deseniz, kesinlikle kanatta derim.
Böylesine iyi şut atabilen bir oyuncuya kaleyi cepheden göstermek lazım.
Öte yandan Emre hocanın dikkat etmesi gereken en önemli mevzu takım savunması… Bakmayın siz skorun böyle olduğuna… Çorum ekibi benim beklediğimden daha fazla pozisyona girdi. Kante yokken Fenerbahçe takım savunmasında sıkıntılar yaşıyor.
Yine Ederson'un muhteşem performansını izledik. Ama dikkat!
Çorum atamadı lakin başkası atar!
Bu yüzden milli arada en çok bu noktaya çalışılmalı.
Sözün özü aslında şu; Emre Belözoğlu ilk olarak Fenerbahçe'nin güçlü yönünü ortaya çıkardı.
Muhteşem şutlar atan oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi.
Eminim sorunları da tespit etmiştir. İşte ona biraz zaman lazım.
Mental olarak düşmüş oyuncular ayağa kalkınca bambaşka bir Fenerbahçe izleriz.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM BAŞARILIYDI
Fenerbahçe, yeni teknik direktör ile önde baskı, pres ve güçlü oyunla hedeften kopmamak adına mutlak galibiyet için çok istekli ve coşkulu başladı.
Kanat hücumlarında ve dış şutlarda etkiliydi. 21 dakikada bulduğu iki gol ile maçın fişini çekti.
Liverpool maçında başlayan oyun anlayışındaki etkili değişim, özgüven istek, heyecan ve büyük takıma yakışır güçlü oyun bu maçta da vardı. Ancak Greenwood ve İrfan Can'ın harika gollerinden sonra tempoyu düşürdü, geriye yaslandı. Duran ve yan toplarda savunmada açıklar verdi. Ederson kalede çok başarılıydı. İstediği topları alamayan Lukaku derine gelmek zorunda kalınca etkisizdi.
Çorum FK'nın oyuna hakim olduğu ikinci yarıda, Fenerbahçe topu rakip alana taşımakta zorlananınca, Emre hoca hiç beklemedi ve gereken dokunuş anında yaparak olumlu sonuç aldı. Oyun farka gitti. En değerli farkındalık ise herkese süre vererek forma adaleti ve kazanma arzusunun hiç düşmemesiydi.
Farka rağmen savunmada görülen zaaflara gereken önlem alınmalı. Çorum FK hücumcuları son vuruşlarda biraz becerikli olsalar skor bu olmazdı. Bir büyük takım, rakibe böyle pozisyonlar vermemeli. Kaliteli ayaklara sahip Fenerbahçe, kaliteli oyunla farklı kazanarak milli takım arasına moralli girdi.
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