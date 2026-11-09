CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Usta yazar Ömer Üründü, Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerler değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:07
Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki ilk maçında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Çorum ekibi 16 puanda kaldı.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL-BELÖZOĞLU İLE HIRS VE MÜCADELE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı…

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra Fenerbahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu.

Ömer Üründül Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Diomande'ye gösterdiği yanlış sarı kart dışında başarılı maç yönetti.

Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
G.Saray'da Noa Lang sesleri!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'in açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54
''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' ''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' 09:35
Daha Eski
Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! 09:16
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41