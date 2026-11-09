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Anasayfa Fenerbahçe Mükemmel bir başlangıç

Mükemmel bir başlangıç

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu, yeni dönemindeki ilk maçına farklı başladı. Çorum FK deplasmanında gelen 5-0'lık galibiyet nedeniyle başarılı çalıştırıcı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Mükemmel bir başlangıç

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu, yeni dönemindeki ilk maçına farklı başladı. Çorum FK deplasmanında gelen 5-0'lık galibiyet nedeniyle başarılı çalıştırıcı çok mutlu olduğunu söyledi. İyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel. Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var.

Yüksek kaliteyle skoru yakaladık.

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif.

Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız.

Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha iyisini, fazlasıyla yapabiliriz. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir.

Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Oyun gelişecek, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum" dedi.

5.5 YIL SONRA 3 PUANLA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli takımın başına 5.5 yıl sonra geri dönen Emre Belözoğlu, ilk maçında Çorum FK'ya konuk oldu. İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Belözoğlu, Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkmış ve 2-1'lik galibiyetle veda etmişti.

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