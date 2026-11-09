İngiliz anahtarı

Fenerbahçe, Çorum'da tarihi farka koşarken, bu farkı yaratan isimlerden biri de Mason Greenwood'du...

İngiliz yıldız, son haftalardaki eleştirilere attığı gollerle cevap verirken, performansıyla da alkış aldı. Maça çok istekli başlayan Mason, dakikalar 12'yi gösterdiğinde sağ kanattan fırtına gibi ceza sahasına girdi, muhteşem bir vuruşla da F.Bahçe'yi öne geçirdi.

Greenwood'un attığı füzeyi kaleci Felipe göremedi. Çorum'un sol kanadını felç eden 25 yaşındaki oyuncu, 63'te harika bir gole daha imza attı.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLDU

GREENWOOD, böylece 20 Eylül'deki Eyüpspor maçından sonra ilk kez gol sevinci yaşarken, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Vedat'tan sonra takımın en golcü ismi olan İngiliz oyuncu, ayrıca 3. kez ligde duble yapmayı başardı.

25 yaşındaki sağ kanat, Çorum mücadelesinde 8.8 reytingle de Ederson ve İrfan Can'ın ardından takımın en iyi ismi oldu. Dün, sahada kaldığı süre içinde %82 pas isabetiyle oynayan ve girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazanan tecrübeli oyuncu, bu sezon toplamda 10 defa ağları sarstı.

Oppong: Keyif alıyorum

KOJO Oppong: "Oynadığım her andan keyif almaya çalışıyorum.

Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz ama tabii ki biz hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz."

Dışarıda en farklı galibiyet

F.BAHÇE, bu sezon deplasmanda 3'ncü galibiyeti aldı. Daha önce Samsunspor ve Çaykur Rize'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, dünkü 5 gollü galibiyetle bu sezonun en farklı deplasman zaferini elde etti.

F.Bahçe, toplamda dış sahada 12 gol attı.

Lukaku suskun kaldı

Son haftalarda Vedat Muriç'ten formayı alan Lukaku, Çorum'u da boş geçti. Gol hasreti üç maça çıkan Belçikalı yıldız, skor katkısı yapmayı ise başardı. Lukaku, üst üste iki maçta asist yapmış oldu.

5'inci sezon

FENERBAHÇE, Süper Lig tarihindeki ilk 11 maçında 29 gole ulaştığı 5'inci sezonunu geride bıraktı. F.Bahçe daha önce, 1959- 60, 2010-11, 2022-

23 ve 2023-24'te ilk 11 maçta 29 gol atmıştı.

3.7'DEN 5 GOL

FENERBAHÇE, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de gol beklentisinden daha fazla skoru ürettiği maçı Çorum deplasmanında yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 3.7 gol beklentisinden tam 5 gol buldu.

FORMDA VE İYİYİM

İrfan Can Kahveci, "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim.

Yanlış anlaşılmasın" diye konuştu.

KEREM BOŞ GEÇMEDİ

Eyüp, Çaykur Rize ve Alanya mücadelelerinde takım arkadaşlarına gol pası veren Kerem Aktürkoğlu, iki maç aradan sonra yine asist katkısı verdi. 64'te Greenwood'un yerine oyuna giren Kerem, Oğuz'un golünde pası veren isimdi.

GUENDOUZI'DEN SİFTAH

Bu sezon Eyüpspor ve Göztepe maçlarında ağları sarsan Matteo Guendouzi, bu sezonki ilk asistini dün Çorum FK deplasmanında yaptı. Performansıyla beğeni toplayan Fransız yıldız, İrfan'ın attığı ikinci golde pası verdi.

LEVENT'TEN 3. ASİST

ARCHİE Brown'un yokluğunda formayı kapan Levent Mercan, dün Çorum karşısındaki iyi oyununu bir de asistle süsledi.

Tecrübeli sol bek, Greenwood'un attığı ikinci golün pasını veren isim olurken, bu sezon ise takım arkadaşların üçüncü defa asist yaptı.

OĞUZ AYDIN'DEN DUBLE

Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı alan Oğuz Aydın, performansını her geçen gün daha da iler taşıyor. Dün de 11'de maça başlayan deneyimli futbolcu, 12'nci dakikada Greenwood'a muhteşem bir asist yaptı. Bu da yetmedi, harika oyununu golle süsledi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Oğuz bir de gol attı.

İRFAN ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'de 7'nci sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, 200'üncü maçına Çorum FK deplasmanında çıktı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla ikinci kez dalya dediği bu özel karşılaşmayı iki golle taçlandırdı. Bu sezon sergilediği performansla eski günlerine dönüş sinyalleri veren İrfan Can Kahveci, kendisine güvenen teknik adamlarını da mahcup etmedi. Dün önce 21. dakikada sol ayağıyla harika bir gole imza atan İrfan Can, 56'da da bu kez sağ ayağıyla ağları havalandırdı.

57'de oyundan çıkan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da böylece 5'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin 3 de asisti bulunuyor.