54 MAÇTA 17 GOL KATKISI 24 yaşındaki İngiliz sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 54 karşılaşmada 17 gol ve asist katkısı sağladı.

NOTTINGHAM FOREST DA İSTEMİŞTİ Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın da kadrosuna katmak istediği Brown, sarı-lacivertlilerin girişimlere rağmen takımda tuttuğu isimlerden biri oldu.