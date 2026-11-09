Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya'da alınan bu skorla yüzler gülerken transferde de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde o yıldız ile İngiliz devlerinin yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:02
O İSİM ARCHIE BROWN
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Archie Brown, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine taktı.
CHELSEA, MANCHESTER UNITED, LIVERPOOL...
Sol bek rotasyonu için alternatifleri değerlendiren Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.
FENERBAHÇE KOLAY BIRAKMAYACAK
Sarı-lacivertlilerin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi.
30 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
TEKLİFİ KARŞILAYABİLİRLER
Premier Lig ekiplerinin bu seviyedeki bir bonservis bedelini karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE 8 MİLYON EUROYA KADROSUNA KATMIŞTI
Fenerbahçe, 2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown'dan kısa sürede önemli verim aldı.
54 MAÇTA 17 GOL KATKISI
24 yaşındaki İngiliz sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 54 karşılaşmada 17 gol ve asist katkısı sağladı.
NOTTINGHAM FOREST DA İSTEMİŞTİ
Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın da kadrosuna katmak istediği Brown, sarı-lacivertlilerin girişimlere rağmen takımda tuttuğu isimlerden biri oldu.
Derby County altyapısından yetişen ve kariyerinde Lausanne-Sport ile Gent formalarını da giyen Brown'ın Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı daha önce gündeme gelmişti.
Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un ilgisinin sürmesi halinde İngiliz futbolcunun ülkesine dönüşü gerçekleşebilir.
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