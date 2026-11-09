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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya'da alınan bu skorla yüzler gülerken transferde de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde o yıldız ile İngiliz devlerinin yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:02
Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Fenerbahçeli isim, devre arası transfer döneminin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İngiltere'den 3 önemli kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Premier Lig ekiplerinin ocak ayında resmi girişimlerde bulunabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de belli oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

O İSİM ARCHIE BROWN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Archie Brown, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine taktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

CHELSEA, MANCHESTER UNITED, LIVERPOOL...

Sol bek rotasyonu için alternatifleri değerlendiren Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

FENERBAHÇE KOLAY BIRAKMAYACAK

Sarı-lacivertlilerin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

30 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

TEKLİFİ KARŞILAYABİLİRLER

Premier Lig ekiplerinin bu seviyedeki bir bonservis bedelini karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

FENERBAHÇE 8 MİLYON EUROYA KADROSUNA KATMIŞTI

Fenerbahçe, 2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown'dan kısa sürede önemli verim aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

54 MAÇTA 17 GOL KATKISI

24 yaşındaki İngiliz sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 54 karşılaşmada 17 gol ve asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

NOTTINGHAM FOREST DA İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın da kadrosuna katmak istediği Brown, sarı-lacivertlilerin girişimlere rağmen takımda tuttuğu isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Derby County altyapısından yetişen ve kariyerinde Lausanne-Sport ile Gent formalarını da giyen Brown'ın Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı daha önce gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un ilgisinin sürmesi halinde İngiliz futbolcunun ülkesine dönüşü gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'nin yıldızı transferde İngiliz devlerini peşine taktı!

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