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Ederson duvar ördü

Geçen sezon katıldığı F.Bahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan Ederson, bu yıl ise kalitesini tamamen gözler önüne seriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Ederson duvar ördü

Geçen sezon katıldığı F.Bahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan Ederson, bu yıl ise kalitesini tamamen gözler önüne seriyor. Brezilyalı file bekçisi sezon başından itibaren yaptığı kurtarışlar ile bu yılın en formda isimlerinden birisi haline geldi. Eldivenleri giydiği her karşılaşmada takımı kazansa da kaybetse de performansıyla dikkat çeken Ederson, Çorum FK deplasmanında ise kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlardan birisini geride bıraktı. Karşılaşma 5-0 sona ermesine karşın Çorum FK, önemli pozisyonlar bulmayı başardı.

F.Bahçe kalesine tam 9 isabetli şut gelirken, Ederson hepsini kurtarmayı başardı ve kalesini gol kapattı. Rakip atakları büyük bir başarıyla savuşturan Brezilyalı kaleci, sezona damgasını vurmaya devam ediyor. F.Bahçe bu sezon Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken 6 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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