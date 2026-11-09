Diriliş Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde çıktığı ilk maçta Çorum'a tarihi fark attı. Gelir gelmez dokunuşlarını hissettiren 46 yaşındaki çalıştırıcı, 'adeta Fenerbahçe böyle onar' dedirtti. Belözoğlu'nun takımı, Çorum'dan 5 golle dönerken, Greenwood ve İrfan Can Kahveci gövde gösterisi yaptı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde sağ kanattan ceza sahasına giren Mason Greenwood, kaleye gönderdiği füzeyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bu golden 9 dakika sonra İrfan Can farkı ikiye çıkardı.

İKİNCİ YARI ÜÇ GOL GELDİ

İlk yarı bu skorla sona ererken, İrfan Can Kahveci, 56'da bir kez daha sahneye çıktı ve yine jeneriklik bir gole imza attı. 3-0'dan sonra Çorum oyundan iyice düştü. Sazı eline alan Fenerbahçe, farkı artırmak için rakip kaleye yüklendi. 63'te Greenwood kendisinin ikinci Fenerbahçe'nin dördüncü golünü rakip filelere gönderdi. Karşılaşmadaki son sözü ilk golün asistini yapan Oğuz Aydın, 74'te söyledi ve skoru 5-0'a getirdi. Fenerbahçe, G.Saray ve Göztepe yenilgilerinin ardından aldığı bu galibiyetle taraftarının gönlüne girdi.

KANTE 2'NCİ KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, ikinci kez yedek kulübesinde maça başladı... Tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'in ilk maçı olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dünkü Çorum deplasmanında 35 yaşındaki süper starı kesti ve Guendouzi'nin partneri olarak İsmail Yüksek'i sahaya sürdü.

ÜÇ EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, dün Çorum FK deplasmanında üç oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı. Ake'nin haftaya kadroda olması bekleniyor.

FENER'E KARŞI 6'DA 0 ÇEKTİ

Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı dün 6'ncı kez rakip oldu. Genç teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 6 maçın tamamını kaybetti. Burak Yılmaz'ın takımları Fenerbahçe'ye karşı oynadığı tüm maçlarda sadece 2 kez gol atabildi, kalesinde ise; 23 gol gördü.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinin 11'ine göre dün iki değişiklik yaptı. 46 yaşındaki teknik adam, kart cezalısı Archie Brown'un yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü. N'Golo Kante'nin formasını ise Oğuz Aydın'a teslim etti. Emre Belözoğlu, kalan 9 ismi ise değiştirmedi.