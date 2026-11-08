Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelir gelmez harekete geçen Emre Belözoğlu, kısa sürede farkını ortaya koydu. 46 yaşındaki teknik adamın ilk iş olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kapsamlı değişikliklere gittiği öğrenildi. Tesisin işleyişinden güvenliğine kadar birçok konuda yeni kararlar alan Belözoğlu'nun, özellikle güvenlik konusunda radikal adımlar attığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:09
Açıklama, spor kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Ardından teknik kadroda önemli değişiklikler yaşandı.
Birçok isim görevinden kısa sürede ayrıldı. İsmail Kartal da kısa sürede gitti.
Emre Belözoğlu, Samandıra'da yeni düzen istedi.
İlk antrenmandan itibaren çalışmalara hız kazandırdı.
Önceliğini tesislerin güvenliğine ve disipline verdi. Görünürlüğü azaltmak için hemen harekete geçti.
Direklerle desteklenen file sistemi kurulmasını istedi. Çalışmalar, tesislerin çevresinde kısa sürede başladı.
Yeni sistem, sahaların dışarıdan görülmesini zorlaştıracak.
Disiplinli yaklaşımı, tesislerde yeni atmosfer oluşturdu.
Takvim'de yer alan habere göre; Belözoğlu, Samandıra'ya enerjisiyle de damga vurdu.
Tecrübeli teknik adam, değişimi hemen başlattı. Takımın çalışma ortamına yeni düzen getirdi.
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