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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelir gelmez harekete geçen Emre Belözoğlu, kısa sürede farkını ortaya koydu. 46 yaşındaki teknik adamın ilk iş olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kapsamlı değişikliklere gittiği öğrenildi. Tesisin işleyişinden güvenliğine kadar birçok konuda yeni kararlar alan Belözoğlu'nun, özellikle güvenlik konusunda radikal adımlar attığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:09
Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Samandıra'da Emre Belözoğlu ile birlikte önemli değişimler başladı.

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Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Geçen sezon tesislerin çevresi gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Eski teknik direktör Domenico Tedesco, bu konuya dikkat çekmişti. İtalyan çalıştırıcı, tesislerin dışarıdan izlenebildiğini söylemişti.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Açıklama, spor kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Ardından teknik kadroda önemli değişiklikler yaşandı.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Birçok isim görevinden kısa sürede ayrıldı. İsmail Kartal da kısa sürede gitti.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Emre Belözoğlu, Samandıra'da yeni düzen istedi.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

İlk antrenmandan itibaren çalışmalara hız kazandırdı.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Önceliğini tesislerin güvenliğine ve disipline verdi. Görünürlüğü azaltmak için hemen harekete geçti.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Direklerle desteklenen file sistemi kurulmasını istedi. Çalışmalar, tesislerin çevresinde kısa sürede başladı.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Yeni sistem, sahaların dışarıdan görülmesini zorlaştıracak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Disiplinli yaklaşımı, tesislerde yeni atmosfer oluşturdu.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Takvim'de yer alan habere göre; Belözoğlu, Samandıra'ya enerjisiyle de damga vurdu.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar

Tecrübeli teknik adam, değişimi hemen başlattı. Takımın çalışma ortamına yeni düzen getirdi.

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