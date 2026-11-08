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Fenerbahçe deplasmanda Arca Çorum FK'yı farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte karşılaşmadan tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:20
Fenerbahçe deplasmanda Arca Çorum FK'yı farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

54'üncü dakikada Penetra'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ramirez'in kafa vuruşunda Ederson topu direğin dibinde iki hamlede kurtardı.

55'inci dakikada Kyziridis'in kullandığı serbest vuruşta Ederson topu kale çizgisinden çıkarttı.

56'ncı dakikada Guendouzi'nin yerden pasıyla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-3.

63'üncü dakikada Levent Mercan'ın yerden pasıyla buluşan Greenwood'un penaltı noktası üzerinden kaleye çektiği şutta top ağlara gitti: 0-4.

74'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan Guendouzi'nin ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Felipe çıkarttı.

75'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Oğuz Aydın'ın yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0 kazandı.

MÜCADELEDEN NOTLAR:

Ligde iki maç sonra galibiyet

Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında mağlubiyet yaşarken, 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi ise 16 puanda kaldı.

Kanarya, milli maçlar için verilecek aranın ardından Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ligdeki gol sayısını da 29'a yükseltti ve ligdeki en golcü takım konumunda bulunuyor. Kaleci Ederson, 6. kez kalesini gole kapattı.

Emre Belözoğlu, ilk maçında kazandı

İsmail Kartal'ın istifası sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başladı. 46 yaşındaki teknik adam, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

İrfan Can Kahveci'den 200. maçında 2 gol

Fenerbahçe'de 7. sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, 200. maçına Çorum'da çıktı. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli formayla ikinci kez 'dalya' dediği karşılaşmada iki kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon skor katkısı olarak da önemli performans sergileyen İrcan Can, ligde 5. golüne ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu ligde 3 kez de gol pası verdi.

Mason Greenwood, 10. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Çorum'da iki golle yıldızlaştı. Greenwood, 12. dakikada sağ çaprazdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 63'te ise skoru 4-0'a getiren gole imza attı. Hafta içi Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti. Greenwood, bu sezon ligde 3 maçta gol sevinci yaşarken, bu süreçte Kayserispor, Eyüpspor ve Çorum FK'ya ikişer gol attı.

Deplasmandaki en gollü galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı. Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu. Fenerbahçe, dış sahada 12 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe, en gollü galibiyeti ise evinde Eyüpspor karşısında 8-0 ile elde etti.

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