Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak ediliyordu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'deki gelişmeyi Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 11:42
Öte yandan Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını açıkladı.
Özbostan'ın kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:
KUYT EKİPTE OLMAYACAK!
"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu.
Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı.
Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı.
Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu.
Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor.
Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir.
Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir.
Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."
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