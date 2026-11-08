Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.

Sarı-lacivertli ekibin bu galibiyetinde takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak açıklanması sonrası takımdaki geleceği merak ediliyordu.