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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak ediliyordu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'deki gelişmeyi Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 11:42
Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.

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Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Sarı-lacivertli ekibin bu galibiyetinde takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak açıklanması sonrası takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" sorusuna ise, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Şeklinde yanıt vermişti.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Öte yandan Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını açıkladı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Özbostan'ın kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

KUYT EKİPTE OLMAYACAK!

"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdu!

Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."

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