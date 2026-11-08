Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipteki teknik direktör olarak 2'nci döneminde ilk maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyorum. Bize bıraktığı ilkelere ve değerlere sahip çıkmak temel sorumluluğumuzdur.

Geldiğimizden beri süre kısa olsa bile verimli çalışmaya gayret ettik. Elimizde güçlü ve farklı oyunlar oynayabilecek kadro var. Fenerbahçe taraftarının beklediği yüksek kaliteli oyunu en kısa sürede inşa edebileceğimize inanıyorum.

Bugün kazanmak ve puan farkını kapatmak adına pragmatik değerlendirmeler yapmak durumundayız.

İki gün bile olsa iyi hazırlandık. Oyuncularımız motive. Liverpool maçı ile verilen reaksiyon var. Bu reaksiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Hayal ettiğimiz noktaya gelmek için çok önemli büyük bir adımla başlarız."

KANTE'NİN YEDEK KALMASI HAKKINDA

"Bazıları oynayacak, bazıları oynamayacak. Bazı tercihler fiziksel, bazı tercihler taktiksel. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Futbolcuların da anlayabileceğini düşünüyorum, onlarla görüşüyorum. Kim oynarsa oynasın bu bütünlüğü sağlamalıyız. Takım olmalıyız ve camiaya bunu hissettirmeliyiz. N'Golo Kante ile de konuştuk. En iyi 11 ile çıkmaya çalıştık. Kulübemiz güçlü, maçın devamında onlara da ihtiyacımız var."