Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Arca Çorum FK maçı için ilk 11 planını yaptı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Kritik mücadele öncesi Kanarya'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu planını yaptı. İşte Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik maç öncesi tüm önemli detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Yeni bir başlangıca hep birlikte imza atacağız.Ben sizi, siz de beni zaman içinde daha iyi tanıyacaksınız. Şimdi sizden ilk olarak Çorum FK maçında galibiyet istiyorum. Bunu da başaracak kalitedesiniz" dedi.
2001 GÜN SONRA KULÜBEDE
Fenerbahçe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple ilk maçına 5 Nisan 2021'de çıkan Belözoğlu'nun son karşılaşması ise 15 Mayıs 2021'deydi. Belözoğlu tam 2001 gün sonra yeniden kulübede...
10 KARŞILAŞMADA 1 KEZ YENİLDİ
5 Nisan 2021'de Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki 10 mücadelede sadece 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan Belözoğlu, 2 de beraberlik aldı. Tek yenilgisini ise 11 Mayıs 2021'de Sivasspor mücadelesinde yaşadı. 2.30'luk puan ortalaması yakaladı.
İKİNCİ DEFA RAKİP
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sezona Kasımpaşa ile başlamış ve ligin 2. haftasında Çorum'u deplasmanında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 2. kez Çorum Şehir Stadyumu'nda ama bu kez yeni takımıyla kenarda...
HAZIRLIKLAR DÜN TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
LIVERPOOL MORALİ
Ligde üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye yenilerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek büyük moral buldu. Taraftarlar, Liverpool karşısında oynanan oyunun aynısını Çorum FK maçında da sahada görmek istiyor.
VEDAT 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Mallorca'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, son haftalarda yedek kulübesine hapsoldu. Önce İsmail Kartal, Kosovalı golcüyü Alanyaspor mücadelesinde ve Galatasaray derbisinde kızağa çekti.
Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında yer alan Dirk Kuyt da Vedat'a kesik attı ve Göztepe ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmalarında tecrübeli golcüyü yanında oturttu.
TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ
Vedat, Liverpool maçında oyuna girdikten sonra golünü attı ve galibiyeti getirdi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da Vedat'ın bu performansına kayıtsız kalmadı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, tecrübeli oyuncuyu Çorum FK maçında ilk 11'de başlatma kararı aldı. 32 yaşındaki santrfor, 4 maç aradan sonra yeniden formasına kavuşacak. Vedat, 7 golle de takımın en golcü ismi konumunda.
KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE KULÜBEDE
Milli takıma seçilemeyen ve morali bozulan Kerem Aktürkoğlu'na bir kötü haberde Emre Belözoğlu'ndan geldi. Genç teknik adam, son haftaların formda ismi Oğuz Aydın'ı Çorum karşısında ilk 11 oynatma kararı aldı. Kerem, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
3 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda yok
İŞTE ARCA ÇORUM FK-F.BAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:
Arca Çorum FK: Felipe, Hüseyin, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Mahmic, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat
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