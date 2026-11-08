Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!
Galatasaray'da performansıyla sezona damga vuran isim olan Aleksey Batrakov'un menajeri, Rus basınına konuştu. Batrakov'un menajeri, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın, Rusya'dan o futbolcu ile ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 10:06
Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında da ağları havalandırmıştı.
Öte yandan Aleksey Batrakov'un menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.
Batrakov'un menajeri, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'a olan ilgisini doğruladı.
Rus basınından RB Sport'a konuşan Batrakov'un menajerinin açıklamaları, Sports.ru sitesi tarafından yapılan derlemeye göre şu şekilde:
SORU: Medyada Galatasaray'ın Kislyak'la ilgilendiği yazıyor. Türk kulüplerinin şu anda Rus pazarına daha fazla dikkat etmeye başladığı doğru mu, biliyor musunuz?
Batrakov'un menajeri: Arkadaşlar, Kislyak'ın menajeriyle konuşmanız lazım. Kislyak ile hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum, bu bilgi gerçeğe uygun.
Transfermarkt verilerine göre Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
Bu sezon CSKA Moskova formasını 18 maçta giyen Kislyak, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Rusya Milli Takımı formasını ise şimdiye kadar 13 maçta giyen Kislyak, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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