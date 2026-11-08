CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Galatasaray'da performansıyla sezona damga vuran isim olan Aleksey Batrakov'un menajeri, Rus basınına konuştu. Batrakov'un menajeri, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın, Rusya'dan o futbolcu ile ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 10:06
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla yıldızlaşmaya devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Batrakov, son olarak Amed SK ağlarını da sarsarken attığı 2'nci gol ise konuk ekibin kalecisi Alban Lafont'un kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

21 yaşındaki yıldız, TÜMOSAN Konyaspor ve Stuttgart'ın ardından Amed SK'yı da boş geçmeyerek üst üste 3 maçta da gol atmayı başardı.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında da ağları havalandırmıştı.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Öte yandan Aleksey Batrakov'un menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Batrakov'un menajeri, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'a olan ilgisini doğruladı.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Rus basınından RB Sport'a konuşan Batrakov'un menajerinin açıklamaları, Sports.ru sitesi tarafından yapılan derlemeye göre şu şekilde:

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

SORU: Medyada Galatasaray'ın Kislyak'la ilgilendiği yazıyor. Türk kulüplerinin şu anda Rus pazarına daha fazla dikkat etmeye başladığı doğru mu, biliyor musunuz?

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Batrakov'un menajeri: Arkadaşlar, Kislyak'ın menajeriyle konuşmanız lazım. Kislyak ile hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum, bu bilgi gerçeğe uygun.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Transfermarkt verilerine göre Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Bu sezon CSKA Moskova formasını 18 maçta giyen Kislyak, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

Rusya Milli Takımı formasını ise şimdiye kadar 13 maçta giyen Kislyak, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ismi açıkladı!

İŞTE O HABER

F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu sonrası...
İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri"
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a "zafer" çıkarması! Aliyev'le Şuşa'da ikili zirve: Hocalı ve Hankendi de programda
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu sonrası... F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu sonrası... 11:42
İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri" İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! "Real Madrid'in Türk sihri" 11:39
Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları 10:45
Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var 10:33
Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri 10:17
Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... 10:04
Daha Eski
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:59
Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri 09:39
Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:21
G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! 09:20
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! 09:15
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" "G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" 08:51