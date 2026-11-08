Rus basınından RB Sport'a konuşan Batrakov'un menajerinin açıklamaları, Sports.ru sitesi tarafından yapılan derlemeye göre şu şekilde:

SORU: Medyada Galatasaray'ın Kislyak'la ilgilendiği yazıyor. Türk kulüplerinin şu anda Rus pazarına daha fazla dikkat etmeye başladığı doğru mu, biliyor musunuz?