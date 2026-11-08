Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile kozlarını paylaşıyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak ve milli ara öncesinde üç puana ulaşmak istiyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin başındaki ilk karşılaşmasına çıkıyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku

ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapıyor.

ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK'ye konuk olacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE İLE İLK MAÇI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5,5 yılın ardından yeniden sarı-lacivertli takımın teknik patronu olarak kulübede yer alıyor. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla 3 Kasım 2026 tarihinde teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Genç teknik adam, daha önce 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Sarı-lacivertlilerle son karşılaşmasına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayserispor deplasmanında çıkan Belözoğlu, yeniden takımın başında görev yapıyor.

İKİ TAKIM DA 16 PUANDA

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki puan tablosunda dikkat çeken bir eşitlik bulunuyor. Geride kalan 10 haftada beşer galibiyet, birer beraberlik ve dörder mağlubiyet alan Fenerbahçe ile Arca Çorum FK, 16'şar puan topladı.

Fenerbahçe averajla rakibinin önünde yedinci sırada yer alırken Arca Çorum FK sekizinci basamakta bulunuyor. Bu nedenle Çorum'da oynanacak mücadele, iki takımın lig sıralaması açısından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHADA

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etti. Fenerbahçe, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.

Bu sonuçla Avrupa'da moral bulan Fenerbahçe, şimdi gözünü Süper Lig'e çevirdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, Çorum deplasmanında hata yapmak istemiyor.