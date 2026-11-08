Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Son dönemde ligde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Çorum FK ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek puan tablosunda avantaj yakalamak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Çorum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Maçın muhtemel 11'leri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar...

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake de karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE İLE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında takımının başında ilk sınavını verecek. Sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 5,5 yıl sonra dönen Belözoğlu, yeni dönemine deplasmanda oynanacak mücadeleyle başlayacak.

Fenerbahçe, ligde son iki maçında istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Yeni teknik direktörüyle ligde de çıkış yakalamak isteyen Kanarya, Çorum deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

🏆 Trendyol Süper Lig 11. Hafta 🆚 A. Çorum FK https://t.co/eQgMmYYlFk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2026

🆚 A. Çorum FK 🗓️ 8 Kasım Pazar 🕓 16.00 🏟️ Çorum Şehir Stadyumu 📲 #ÇFKvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/QOpJZDCgc3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 7, 2026

Bugün ARCA Çorum FK'nın maçı var! 🦅 🏆 2026-2027 Trendyol Süper Lig | 11. Hafta 🆚 Fenerbahçe 📆 08.11.2026 – Pazar ⏰ 16:00 🏟️ Çorum Şehir Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 #bizAnadoluyuz #ÇFKvFB https://t.co/rc2x1x41xz — Arca Çorum FK (@corumfk) November 7, 2026