Kante Messi gibi

MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes forması giyen Timo Werner, Chelsea'den eski takım arkadaşı N'Golo Kante'den övgüyle bahsetti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes forması giyen Timo Werner, Chelsea'den eski takım arkadaşı N'Golo Kante'den övgüyle bahsetti. Werner, "N'Golo Kante ile oynamak sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi. Messi nasıl maçların kaderini değiştiriyorsa o da bunu oyunun farklı bir alanında yapıyordu" açıklamasını yaptı.