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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Fenerbahçe'de sezon başında 4'üncü kez teknik direktör olarak göreve başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrası sarı-lacivertli ekipteki görevinden istifa eden İsmail Kartal'a o ülkenin takımından teklif olduğu öğrenildi. Kartal'ın da teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 09:29
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı.

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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi. Belözoğlu, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak Fenerbahçe'deki 2'nci dönemini geçirecek.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

46 yaşındaki teknik adam, 2020/21 sezonunda, ligde kalan 10 maçta sarı-lacivertlilerin teknik adamlığını üstlenmişti.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'den istifa etmesi sonrası kariyerine nasıl yön vereceği merak edilen İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi büyük beklentilerle başlayan ancak hedeflenen tablonun uzağında kalan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Tecrübeli çalıştırıcıya İran ekibi Tractor FC resmi teklif yaptı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...

Daha önce Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

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