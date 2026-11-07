İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den istifası sonrası...
Fenerbahçe'de sezon başında 4'üncü kez teknik direktör olarak göreve başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrası sarı-lacivertli ekipteki görevinden istifa eden İsmail Kartal'a o ülkenin takımından teklif olduğu öğrenildi. Kartal'ın da teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 09:29
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi. Belözoğlu, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak Fenerbahçe'deki 2'nci dönemini geçirecek.
46 yaşındaki teknik adam, 2020/21 sezonunda, ligde kalan 10 maçta sarı-lacivertlilerin teknik adamlığını üstlenmişti.
Öte yandan Fenerbahçe'den istifa etmesi sonrası kariyerine nasıl yön vereceği merak edilen İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi büyük beklentilerle başlayan ancak hedeflenen tablonun uzağında kalan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli çalıştırıcıya İran ekibi Tractor FC resmi teklif yaptı.
Daha önce Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
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