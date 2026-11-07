Her kupaya talibim

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, dün düzenlenen imza töreniyle birlikte kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı. Törende heyecanlı olduğunu dile getiren Belözoğlu, imzayı attıktan sonra taraftarlara ve camiaya güzel futbol ile kupalar sözü verdi. Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluklar kazanmak olduğunu altını çizen 46 yaşındaki genç teknik adam, şunları söyledi:

F.BAHÇE'NİN HAKLARINI KORURUM

"5 sene önceki Emre değilim ama değişmeyen şeyler var. Fenerbahçe için herkesle, düşünmeden, TFF dahil olmak üzere, MHK dahil olmak üzere, sınırlar içinde Fenerbahçe'nin haklarını korurum. Fenerbahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez. Bu koltuğa layık davranmak zorundayız. Fenerbahçe'nin menfaati için mücadele edeceğiz. Kalbimdeki en büyük yerdeyim. Fenerbahçe için her şeye değer. Yeter ki Fenerbahçe için iyi olsun. Bundan daha büyük bir şeref yok!

SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ

En basiti kupalar. Kupalar değerli ve önemli. Oynattığımız oyun beklentileri karşılayacaktır. En yakın sürede olacaktır. Ben bu genlerin ne istediğini biliyorum, ben de sahanın içinden geliyorum. Yönetim bize teveccüh gösterdi ama ben oyunculara çok inanıyorum. İşin sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Bunu oynatırken insanlara umut ışığı doğurmak gerek. Bunun farkındayım ve bunun bilincinde geldim. İddialıyız. Çünkü bu koltukta oturmak iddia gerektiriyor."

OYUNCU GRUBUNA İNANARAK GELDİM

Galatasaray'la aradaki 9 puanlık farkın kapanabileceğini belirten Emre Belözoğlu, "Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum" dedi.

AYRILIRKEN VERDİĞİM SÖZÜN ARKASINDAYIM

Belözoğlu, camiaya söz verdiğini söyledi ve "F.Bahçe'de bir görev almak, teknik direktörlük koltuğu popüler olsa da her görev çok zordur. Geçmişte 10 haftalık dönemde geldiğimde kendi bilgimce, tecrübesiz bir teknik adam olarak çok farklı bir senaryo vardı. Tüm camiamızın bilmesini isterim ki buradan ayrılırken verdiğim sözün farkındayım, onları üzdüğümün farkında olarak birlikte birçok kupa kazanmak için elimizden geldiğince çalışacağız" dedi

SALI GÜNÜ GÖRÜŞTÜK

Belözoğlu: "İlk görüşmem, salı günü oldu. Kasımpaşa Kulübü ile görüştük. Daha sonra iletişim oldu. Kasımpaşa izin verdikten sonra yönetici büyüklerimizle, Önder Ağabey ile buluştuk, Fatih Bey, Yusuf Bey, değerli yöneticilerimiz vardı. Bir karara vardık. Başkanımızla görüştük. Mutabakata vardık. Birbirimizi inandırdık."

DESTEĞİMİZ TAM

Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat, imza töreninde şunları söyledi: "Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bilgi, beceri ve liyakatiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Tüm yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz."

SÜPER LİG'DE DAHA CÜRETKAR OLACAĞIZ

Benim için hızlı bir giriş oldu. Kasımpaşa'yı Gaziantep'e hazırlarken böyle bir süreç var. 1 günümüz dahi olsa hazırlanacak bir ekibimiz var. F.Bahçe, birçok dizilimi oynayabilecek, rakibe karşı olarak da hazırlanır. Çarşamba gecesi bir referanstır. Özellikle kendi ligimizde daha cüretkar olacağız. Oyuncuları birbiriyle iyi eşleştiği pozisyonlara yerleştirip, kendi baskısını hissettiren, topa sahip olan bir takım inşa etmek istiyorum.

HİÇBİR MAÇI İKİNCİ PLANA ATMAYIZ

Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Sporculara bir şeyi ikinci plana atmışlık kadar büyük bir teknik adamlık zaafı olamaz. Güçlü bir kadromuz var. Fenerbahçe'nin doğal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı sahada."

BU BİR BAYRAK YARIŞI

Emre Belözoğlu, 'Fenerbahçe'de 99. teknik direktörsünüz. Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?' sorusuna; "İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız" yanıtını verdi.

BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR OLACAK

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'le oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı için şunları söyledi: "Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak."

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VAR

Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili de konuştu ve "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak" diye konuştu.

6 KASIM'IN YERİ FARKLI

Belözoğlu, 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık G.Saray galibiyetinin yıl dönümünde imza atmasıyla ilgili, "6 Kasım'ın farklı bir yerleri var. F.Bahçe'yi o dönemde seçerek en doğru kararı verdim. Bu camianın mutluluğunu ve hüznünü paylaşmak benim için bir görevdir. Dışarıda olsam da bazen yalnız hissettiğim zamanlar da oldu" dedi.

BENİM İÇİN ZİRVE BURASI

Emre Belözoğlu: "Benim için zirve burasıdır! Anadolu'da, yaşadığım her yerde yaşadığım her şeyi tecrübe olarak gördüm, hazırlandığımız yer burasıydı. Geldiğinde hazır olmak lazım. Onun bir sınırı var. Bize güvenenler çok, bize inanmayanların da güvenmeyenlerin de olduğunu anlamam gerekiyor. Bunu tersine çevirmek yapacağımız işle olacak."

OKAN BURUK RAKİBİMDİR

Emre Belözoğlu, imza töreninde; 'Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur. Bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam ancak Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, bunun bilincindeyiz, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim."

GÜVENDİĞİM BİRİ

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, imza töreninde; "Teknik direktörümüz İsmail Kartal istifa etti. Yolları ayırdık. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Kısa bir süreçte hoca arayışımızda sevgili Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yolumuza devam etmeye karar verdik. Kendisi çok uzun senelerdir tanıdığım, güvendiğim bir kardeşim. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız kendisine tam destek vermektedir" açıklamasını yaptı.