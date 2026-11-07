Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yıldız futbolcu için Avrupa'dan da önemli teklifler geldiği öne sürülürken, Botafogo'nun bonservis beklentisi dikkat çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 15:08
Sarı-lacivertli yönetimin Danilo'yu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için girişimde bulunabileceği belirtildi.
Botafogo 22 milyon euro ödedi
Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya ekibiyle 2029 yılının temmuz ayına kadar sözleşme imzaladı.
Botafogo'nun başarılı futbolcunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği ifade edildi.
Danilo'nun sözleşmesinde 200 milyon euroluk uluslararası serbest kalma bedelinin bulunduğu belirtilirken, bazı belgelerde bu rakamın 20 milyon euro olarak yer aldığı da iddia edildi.
Zenit'in 40 milyon euroluk teklifini reddetti
Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya temsilcisi Zenit'in de ilgi gösterdiği aktarıldı.
Zenit'in bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif yaptığı ancak Danilo'nun bu öneriyi kabul etmediği öne sürüldü.
25 yaşındaki oyuncunun Rusya Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı, kariyerine Brezilya'da devam etmeyi veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde oynamayı tercih ettiği kaydedildi.
Bonservis beklentisi 40 milyon euro
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun yükselen performansının Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı belirtildi.
Botafogo'nun yıldız futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Danilo'ya olan ilgisi sürerken, sarı-lacivertli kulübün şu ana kadar Botafogo'ya resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.