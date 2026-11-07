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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yıldız futbolcu için Avrupa'dan da önemli teklifler geldiği öne sürülürken, Botafogo'nun bonservis beklentisi dikkat çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 15:08
Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından bu bölgeye öncelik veren sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu Danilo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Sarı-lacivertli yönetimin Danilo'yu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için girişimde bulunabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Botafogo 22 milyon euro ödedi
Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya ekibiyle 2029 yılının temmuz ayına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Botafogo'nun başarılı futbolcunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Danilo'nun sözleşmesinde 200 milyon euroluk uluslararası serbest kalma bedelinin bulunduğu belirtilirken, bazı belgelerde bu rakamın 20 milyon euro olarak yer aldığı da iddia edildi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Zenit'in 40 milyon euroluk teklifini reddetti
Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya temsilcisi Zenit'in de ilgi gösterdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Zenit'in bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif yaptığı ancak Danilo'nun bu öneriyi kabul etmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

25 yaşındaki oyuncunun Rusya Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı, kariyerine Brezilya'da devam etmeyi veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde oynamayı tercih ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Bonservis beklentisi 40 milyon euro
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun yükselen performansının Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Botafogo'nun yıldız futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Danilo bombası! Brezilya basını transferi duyurdu

Fenerbahçe'nin Danilo'ya olan ilgisi sürerken, sarı-lacivertli kulübün şu ana kadar Botafogo'ya resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi.

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