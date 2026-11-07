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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin başlamasıyla birlikte kadro yapılanması için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ilk isim belirlendi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 09:43
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından kadro yapılanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya başladı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Kadronun mevcut durumunu değerlendiren genç teknik adamın, gelecek planlamasında yer almayan futbolcularla yolların ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Yeni teknik adamın takımda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasına yönelik adımlar atması beklenirken, sarı-lacivertli ekipte takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelecek ilk isim Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerin de forma şansı vermediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilmişti

Ognjen Mimovic, 2025 yılının ocak ayında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Sarı-lacivertliler, genç sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mimovic, özellikle savunmadaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti

Fenerbahçe kariyerinde henüz resmi maç yok

Kariyerinin önemli bir bölümünü Kızılyıldız'da geçiren Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev alamadı.

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