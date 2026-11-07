Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin başlamasıyla birlikte kadro yapılanması için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ilk isim belirlendi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 09:43
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelecek ilk isim Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu.
Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerin de forma şansı vermediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilmişti
Ognjen Mimovic, 2025 yılının ocak ayında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertliler, genç sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.
Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mimovic, özellikle savunmadaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.
Fenerbahçe kariyerinde henüz resmi maç yok
Kariyerinin önemli bir bölümünü Kızılyıldız'da geçiren Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev alamadı.
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