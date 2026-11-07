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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Manchester United ile sözleşme yenileme görüşmelerinde çıkmaza giren Bruno Fernandes, Old Trafford'dan ayrılma planları yapmaya başladı. Portekizli yıldızın Avrupa'daki seçenekleri daralırken Türkiye ihtimalleri ağırlık kazandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun yeni rotası olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Manchester United'da geleceği belirsizliğe giren Bruno Fernandes, kariyeriyle ilgili yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

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Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan Portekizli futbolcu, Old Trafford'da uzun yıllar kalmak istese de sözleşme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle ayrılık seçeneğini de değerlendirmeye başladı.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

TEAMtalk'un haberine göre 32 yaşındaki yıldızın mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Manchester United'ın kontratta 2028 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Fernandes, kulüple 2030 yılına kadar geçerli yeni bir anlaşma yapmak istiyor.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Ancak İngiliz yönetiminin bu kadar uzun süreli bir sözleşmeye sıcak bakmadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme kaydedilmediği ifade ediliyor.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Yaşanan gelişmelerin ardından Fernandes'in temsilcileri, yıldız oyuncunun geleceği için alternatif kulüpleri araştırmaya başladı.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Avrupa'nın önemli takımlarından Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in adı daha önce Portekizli futbolcuyla anılsa da iki kulübün de son 12 ay içerisinde oyuncuyla ilgilenmediği ve transferini gündemine almadığı belirtildi.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE İHTİMALİ

Bruno Fernandes için Avrupa'daki seçeneklerin sınırlı kalması, Suudi Arabistan ve Türkiye ihtimallerini ön plana çıkardı.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Suudi Pro Lig ekiplerinin Manchester United kaptanına ilgisinin sürdüğü aktarılırken, yıldız futbolcunun 2025 yılında da Orta Doğu'ya transfer olmayı ciddi şekilde değerlendirdiği hatırlatıldı.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Fernandes, o dönemde Al-Hilal'den gelen teklifi kabul etmemişti.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Ancak Suudi Arabistan seçeneğinde Al-Hilal'in geri adım attığı ve kulübün Portekizli yıldız için yeniden harekete geçmesinin beklenmediği kaydedildi. Bölgedeki diğer kulüplerin ise Fernandes'e ilgisini koruduğu ifade edildi.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Türkiye seçeneği de yıldız futbolcunun geleceği açısından takip edilecek pazarlar arasında gösterildi.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen Bruno Fernandes için sarı-kırmızılıların ilgisinin azaldığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olası transfer gelişmeleri açısından Süper Lig'in diğer dikkat çeken adresleri olabileceği değerlendiriliyor.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Ancak iki kulübün Portekizli yıldız için henüz somut bir girişiminden bahsediledi.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, önümüzdeki dönemde temsilcilerinin yürüteceği temaslar yıldız futbolcunun kariyerindeki yeni adresi belirleyebilir.

Bruno Fernandes için dev iddia! Yıldız oyuncu için üç büyük kulüp devrede

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