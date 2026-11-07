Adalete güvenimiz tam

4 Nisan 2015'te F.Bahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırının soruşturması tamamlandı. F.Bahçe de "Türk adaletine olan güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
F.Bahçe'nin takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller elde edilmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı. Dün yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. F.Bahçe de bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: "11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz."