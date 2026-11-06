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Anasayfa Fenerbahçe İstanbul fiyaskosu

İstanbul fiyaskosu

İngiliz medyası Fenerbahçe’den övgüyle bahsetti, Liverpool’u yerden yere vurdu. Daily Mirror, “İstanbul fiyaskosu” derken The Times, “Tanıdık yüzler Liverpool’u cezalandırdı” başlığını attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
İstanbul fiyaskosu

Fenerbahçe'nin Liverpool'u devirmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz medyası, Liverpool'u ve menajer İraola'yı yerden yere vurdu. İşte o başlıklar;

THE TIMES: "Iraola dağınık golleri eleştirirken, tanıdık yüzler Liverpool'u cezalandırdı. Türk kulüplerine karşı yapılan ziyaretler adeta diş çektirme çilesine dönüştü."

THE GUARDIAN: "Liverpool, çeşitli savunma hatalarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük performansını havaya uçurdu."

DAILY MIRROR: "İstanbul fiyaskosu. Geçen sezon Galatasaray'a iki kez yenilen ve 2010'dan bu yana Türkiye'de galibiyeti olmayan Kırmızılar, Fenerbahçe'nin İstanbul'da iki kez geriden gelmesiyle Şampiyonlar Ligi kampanyasındaki ilk yenilgisini aldı."

DAILY TELEGRAPH, "Greenwood'un isabeti Liverpool'un kırılganlığını gözler önüne serdi."

BBC SPORT: "İstanbul'da bir mucize daha, ama bu kez Liverpool'u yaraladı."

THE ATHLETIC: "Oyuncuların her zaman eski kulübünün başına bela olması futbolun yazılı olmayan kurallarından biridir."

AS: "Muriç, Iraola'yı havaya uçurdu."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Liverpool düştü."

THE SUN: "Bu sefer İstanbul mucizesi yaşanmadı."

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