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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal’a İran’dan teklif var

İsmail Kartal’a İran’dan teklif var

Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi büyük beklentilerle başlayan ancak hedeflenen tablonun uzağında kalan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
İsmail Kartal’a İran’dan teklif var

Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi büyük beklentilerle başlayan ancak hedeflenen tablonun uzağında kalan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcıya İran ekibi Tractor FC resmi teklif yaptı. Daha önce Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

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