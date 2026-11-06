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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Fenerbahçe'de Liverpool zaferinin perde arkasından Emre Belözoğlu'nun futbolcularına yaptığı çarpıcı konuşma çıktı. Samandıra'da takıma moral aşılayan genç teknik adamın sözleri ve Dirk Kuyt'ın etkisi, 3-2'lik tarihi galibiyetin şifrelerini ortaya koydu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 09:18
Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek kötü günlere son veren Fenerbahçe'de, galibiyetin perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç öncesinde futbolcularıyla yaptığı konuşma ve Dirk Kuyt'ın takıma katkısı dikkat çekti.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Göreve geldikten sonra takımla ilk önemli sınavına çıkan 46 yaşındaki teknik adam, Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra'da futbolcularıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Kritik mücadele öncesinde oyuncularına moral veren Belözoğlu'nun konuşmasıyla takımın motivasyonunu yükselttiği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

"TÜRKİYE SİZDEN ZAFER BEKLİYOR"

Sabah Spor'un haberine göre genç teknik adam, futbolcularına hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

"Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz."

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Belözoğlu'nun bu sözleriyle oyuncularını mücadeleye hazırladığı ve takımda yeni bir heyecan oluşturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Yapılan değişikliğin getirdiği motivasyonun maç öncesinde futbolcuların havasına da yansıdığı görüldü.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

SAMANDIRA'DAKİ ATMOSFER SAHAYA YANSIDI

Fenerbahçeli futbolcuların karşılaşma öncesinde stada oldukça moralli gelmesi, Samandıra'da yakalanan pozitif atmosferin sahaya taşındığının göstergesi oldu.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Dirk Kuyt'ın takım üzerindeki etkisi de teknik heyeti ve yönetimi memnun etti.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

Kuyt ile Emre Belözoğlu arasındaki iş birliğinin ilk günden olumlu sinyaller vermesi, sarı-lacivertli camiada gelecek adına umutları artırdı.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 46 yaşındaki teknik adam için resmi imza töreni düzenlenecek.

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