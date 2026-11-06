Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler! Emre Belözoğlu Liverpool maçında...
Fenerbahçe'de Liverpool zaferinin perde arkasından Emre Belözoğlu'nun futbolcularına yaptığı çarpıcı konuşma çıktı. Samandıra'da takıma moral aşılayan genç teknik adamın sözleri ve Dirk Kuyt'ın etkisi, 3-2'lik tarihi galibiyetin şifrelerini ortaya koydu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 09:18
Kritik mücadele öncesinde oyuncularına moral veren Belözoğlu'nun konuşmasıyla takımın motivasyonunu yükselttiği öğrenildi.
"TÜRKİYE SİZDEN ZAFER BEKLİYOR"
Sabah Spor'un haberine göre genç teknik adam, futbolcularına hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur.
Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz."
Belözoğlu'nun bu sözleriyle oyuncularını mücadeleye hazırladığı ve takımda yeni bir heyecan oluşturduğu belirtildi.
Yapılan değişikliğin getirdiği motivasyonun maç öncesinde futbolcuların havasına da yansıdığı görüldü.
SAMANDIRA'DAKİ ATMOSFER SAHAYA YANSIDI
Fenerbahçeli futbolcuların karşılaşma öncesinde stada oldukça moralli gelmesi, Samandıra'da yakalanan pozitif atmosferin sahaya taşındığının göstergesi oldu.
Dirk Kuyt'ın takım üzerindeki etkisi de teknik heyeti ve yönetimi memnun etti.
Kuyt ile Emre Belözoğlu arasındaki iş birliğinin ilk günden olumlu sinyaller vermesi, sarı-lacivertli camiada gelecek adına umutları artırdı.
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 46 yaşındaki teknik adam için resmi imza töreni düzenlenecek.
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