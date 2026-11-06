Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza töreni başladı | CANLI

Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan sonra teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaştı. 46 yaşındaki çalıştırıcının imza töreni Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuşuyor. Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"

"Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."

"Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."

"SADECE TANIŞMAYA GİTTİM"

"Birkaç gün önce Fenerbahçe, tüm camiayı umutlandıran görkemli bir galibiyet elde etti. Siz de o gün Samandıra'ya gittiniz. Saha içine bir etkiniz oldu mu, futbolcularla görüştünüz mü?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi."

DIRK KUYT GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

"Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" sorusuna ise, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız." dedi.

"CAMİAMIZIN İSTEDİĞİ OYUNU BİLİYORUM"

"Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam."

"BAŞARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

"İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Ben burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu. Avrupa kupalarında da tecrübem oldu teknik direktör olarak Başakşehir'de. Oyun gücü, oyuncu gücü, kulüp gücü fazlasıyla var Fenerbahçe'de. Bunları başarmak için çok güzel fırsatlar var burada. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız."

"İNŞALLAH ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ"

"6 Kasım'ın farklı bir yerleri var. Fenerbahçe'yi o dönemde seçerek en doğru kararı verdim. Bu camianın mutluluğunu ve hüznünü paylaşmak benim için bir görevdir. Dışarıda olsam da, bazen yalnız hissettiğim zamanlar da oldu. 5 sene önceki Emre değilim, hayat gerçekleri öğretiyor. Bize güvenenlere, inananlara karşı sorumlu olmayı öğretti hayat, bize güvenmeyenleri de anlamayı öğretti. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu var. Bizden önceki teknik adam da buraya yıllarca hizmet etti, bizim büyüğümüzdü, en iyisini yapmaya çalıştı. Kendimce gelişimini istediğim belli yerler var. Teoride ve pratikte hızlanmamız lazım. Oyuncu kalitesine inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu oyuncu kalitesine inancımdı. Liverpool maçında bunu tüm Avrupa'ya gösterdiler. Kaldığımız yerden devam edecek oyun için çalışıyoruz, karşılığını inşallah alacağız."

"GÜZEL BİR TEVAFUK OLACAK"

Belözoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ile oynayacaksınız. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik adam birbirine rakip olacak." sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak."

"OYUNCU TERCİHLERİMİZ DEĞİŞEBİLİR"

"Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Sporculara bir şeyi ikinci plana atmışlık kadar büyük bir teknik adamlık zaafı olamaz. Güçlü bir kadromuz var. Fenerbahçe'nin doğal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı sahada. 5 sene önceki Emre değilim derken kastım, insani olarak da yaklaşımdı. Teknik adam olarak istemediğimiz kadar kötü tecrübelerimiz de oldu. Hangi oyuncudan neyi alacağımı öğrendim, geliştim. 200'e yakın maça çıkmak itibarıyla kafanızda plan yapmakta, karşıt planlar yapmakta, mevcut gücünüzü en iyi şekilde sahaya yansıtmakta geliştik.

Yine oyuncu grubumla, en güçlü yönlerini ortaya çıkararak, Fenerbahçe genlerine uygun oyunla, tutkuyla oynamaya çalışacağız. Oyuncu tercihleri, oyuncuları tanımakla da değişecektir. Kalite ve tutkunun birleşeceği oyunu, en kısa ve en hızlı şekilde uygulamaya çalışacağız."