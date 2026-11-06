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Anasayfa Fenerbahçe Belözoğlu sahaya indi

Belözoğlu sahaya indi

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik adamlık koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, dün Samandıra'da Fenerbahçe'nin başındaki ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Belözoğlu sahaya indi

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı Dirk Kuyt'a emanet etmiş ve kulüpten yapılan açıklamada; milli araya kadar oynanacak üç mücadelede Hollandalı çalıştırıcının takımın başında olacağı duyurulmuştu. Ancak Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından olağanüstü hal ilan eden Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'yla anlaştı. Salı günü kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 1.5 yıllık imzayı atan Emre Belözoğlu, Liverpool maçını tribünden takip etti. Dün de Samandıra'da sarı-lacivertlilerin başındaki ilk antrenmanına çıktı. Genç çalıştırıcının yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Son oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

İLK DÖNEMİNDE 2.30 ORTALAMA

Erol Bulut'un ayrılmasının ardından 25 Mart 2021'de geçici olarak Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, 10 karşılaşmada görev yaptı. Genç teknik adam, bu mücadelelerde 2.30 puan ortalaması yakaladı.

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