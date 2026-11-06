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Avrupalı Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler Chelsea'dan sonra Liverpool'u da Devler Ligi'nde hezimete uğrattı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 18 yıl önce Chelsea'ye karşı alan F.Bahçe, Londra ekibine uyguladığı tarifeyi Liverpool'a karşı da gerçekleştirdi. Kadıköy'de İngilizler ile şu ana 5 maça kadar çıkan Kanarya, bunların 3'ünü kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Avrupalı Fenerbahçe

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe, Devler Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u Kadıköy'ün çimlerine gömdü. İki kez geriye düşmesine rağmen yılmayan, yıkılmayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak ilk üç puanını aldı. Bu galibiyet, 18 yıllık hasreti sona erdirmesinin yanı sıra; bir ilkin de gerçekleşmesini sağladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki en son iç saha galibiyetini 2008'deki Chelsea maçında aldı.

DUYGULARIYLA OYNADI

18 yıl öncesinde Chelsea'nin duygularıyla oynayan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yine bir başkan İngiliz ekibi Liverpool'u darmadağın etti. Üstelik, aynı Chelsea maçında olduğu gibi önce geriye düştü ardından muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler, böylece iç sahada İngiliz ekiplerine karşı oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanmış oldu. Kanarya, Manchester United ve Chelsea'den sonra Liverpool'a da Kadıköy'ü dar etmesini bildi.

ESKİ TAKIMINI YENDİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, eski takımı Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti. Kuyt, futbolculuk kariyerinde 2006-2012 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giymiş 2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

GREENWOOD 2'DE 2 YAPTI

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtır gol sevinci yaşıyor. 3'üncü haftada 2-2 biten maçta Slavia Prag filelerini havalandıran Greenwood, 3-2 kazanılan Liverpool maçında da ağları sarstı.

ARCHIE 11'E SEÇİLDİ

Archie Brown durmak bilmiyor... Lyon'la oynanan Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında gol atan İngiliz sol bek, Devler Arenası'nın ilk haftasındaki Roma karşılaşmasında da ağları havalandırmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, Liverpool'a da gol atarak, Avrupa'da ses getirmeye başladı. Archie Brown aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

KULÜBEDEN GELDi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Liverpool karşısında attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Vedat, 63'üncü dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna dahil oldu. 79'uncu dakikada takımının 3'üncü golünü atan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi.

2.1 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ

Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazanan Fenerbahçe, sadece üç puan almakla kalmadı... Sarı-lacivertliler, ayrıca 2 milyon 100 bin euro galibiyet primini de cebine koydu. Ayrıca, puanını 5'e çıkaran sarı-kanarya ilk 24 yolunda büyük adım attı.

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