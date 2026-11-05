UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralamasında güncelleme yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı 3 puanla tamamlarken, iki takımın sıralamadaki yerleri değişti. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki son tablo...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 12:05
4-PSG: 127.000 PUAN
5-INTER: 119.000 PUAN
6-MANCHESTER CITY: 110.500 PUAN
7-BARCELONA: 110.250 PUAN
8-LIVERPOOL: 109.000 PUAN
9-BORUSSIA DORTMUND: 102.750 PUAN
10-BAYER LEVERKUSEN: 97.000 PUAN
11-ASTON VILLA: 95.000 PUAN
12-ATLETICO MADRID: 94.750 PUAN
13-ROMA: 83.750 PUAN
14-CLUB BRUGGE: 80.250 PUAN
15-SPORTING: 80.000 PUAN
16-PORTO: 78.750 PUAN
17-TOTTENHAM: 77.000 PUAN
18-FIORENTINA: 76.250 PUAN
19-BENFICA: 76.000 PUAN
20-REAL BETIS: 75.500 PUAN
21-CHELSEA: 74.250 PUAN
22-PSV: 70.250 PUAN
23-ATALANTA: 70.000 PUAN
24-MANCHESTER UNITED: 68.500 PUAN
25-FENERBAHÇE: 62.750 PUAN (ÖNCEKİ SIRALAMASI: 27)
26-NAPOLI: 62.000 PUAN
27-OLYMPIAKOS: 61.250 PUAN
28-MILAN: 61.000 PUAN
29-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN
30-LILLE: 58.750 PUAN
31-FREIBURG: 58.500 PUAN
32-BODO/GLIMT: 58.000 PUAN
33-JUVENTUS: 57.250 PUAN
34-FEYENOORD: 55.000 PUAN
35-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN
36-FERENCVAROS: 54.250 PUAN
37-AZ ALKMAAR: 53.875 PUAN
38-UNION SAINT-GILLOISE: 53.000 PUAN
39-LEIPZIG: 52.000 PUAN
40-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN
41-LAZIO: 50.000 PUAN
42-BRAGA: 49.750 PUAN
43-LYON: 48.750 PUAN
44-GALATASARAY: 48.500 PUAN (ÖNCEKİ SIRALAMASI: 46)
45-VIKTORIA PLZEN: 48.000 PUAN
46-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN
47-MONACO: 45.000
48-KOPENHAG: 44.375 PUAN
49-VILLARREAL: 43.000 PUAN
50-RANGERS: 42.750 PUAN
98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN
119-BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN
159-SAMSUNSPOR: 11.125
145-TRABZONSPOR: 12.500 PUAN
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