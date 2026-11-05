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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralamasında güncelleme yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı 3 puanla tamamlarken, iki takımın sıralamadaki yerleri değişti. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki son tablo...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 12:05
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

1-BAYERN MÜNİH: 133.500 PUAN

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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

2-ARSENAL: 132.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

3-REAL MADRID: 128.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

4-PSG: 127.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

5-INTER: 119.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

6-MANCHESTER CITY: 110.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

7-BARCELONA: 110.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

8-LIVERPOOL: 109.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

9-BORUSSIA DORTMUND: 102.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

10-BAYER LEVERKUSEN: 97.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

11-ASTON VILLA: 95.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

12-ATLETICO MADRID: 94.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

13-ROMA: 83.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

14-CLUB BRUGGE: 80.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

15-SPORTING: 80.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

16-PORTO: 78.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

17-TOTTENHAM: 77.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

18-FIORENTINA: 76.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

19-BENFICA: 76.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

20-REAL BETIS: 75.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

21-CHELSEA: 74.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

22-PSV: 70.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

23-ATALANTA: 70.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

24-MANCHESTER UNITED: 68.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

25-FENERBAHÇE: 62.750 PUAN (ÖNCEKİ SIRALAMASI: 27)

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

26-NAPOLI: 62.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

27-OLYMPIAKOS: 61.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

28-MILAN: 61.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

29-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

30-LILLE: 58.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

31-FREIBURG: 58.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

32-BODO/GLIMT: 58.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

33-JUVENTUS: 57.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

34-FEYENOORD: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

35-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

36-FERENCVAROS: 54.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

37-AZ ALKMAAR: 53.875 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

38-UNION SAINT-GILLOISE: 53.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

39-LEIPZIG: 52.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

40-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

41-LAZIO: 50.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

42-BRAGA: 49.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

43-LYON: 48.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

44-GALATASARAY: 48.500 PUAN (ÖNCEKİ SIRALAMASI: 46)

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

45-VIKTORIA PLZEN: 48.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

46-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

47-MONACO: 45.000

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

48-KOPENHAG: 44.375 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

49-VILLARREAL: 43.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

50-RANGERS: 42.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

119-BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

159-SAMSUNSPOR: 11.125

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim

145-TRABZONSPOR: 12.500 PUAN

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