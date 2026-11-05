Ceza sahasına gelen topa Alexander İsak, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan kafayı vurdu, talihsiz bir gol!

Kojo Oppong'un bu pozisyonda daha dikkatli olması gerekiyordu. İyi oynarken golü yememiz kötü oldu.

Geriye düştükten sonra yine çabuk toparlandık, yine Liverpool kalesinde pozisyonlar bulduk.

Sonrasında müthiş bir golle geri döndük. Bravo Archie Brown!

Arka direkte ne kadar güzel bir sihirli dokunuş bu!

Tek kale bir maça döndü sonrası!

Vedat Muriç'in kafa golü ile Kadıköy'de yer-gök inledi.