CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius: İlk yarıda çok iyi oynadık!

Sarunas Jasikevicius: İlk yarıda çok iyi oynadık!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 23:49
Sarunas Jasikevicius: İlk yarıda çok iyi oynadık!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda herkese süre vermeye çalıştık. Galibiyet dolayısıyla çok mutluyum. Gelişmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Dwight Powell'ın performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sarunas Jasikevicius, "Powell, buradaki sisteme yabancı değil. NBA'den daha farklı şeyler yapmasını beklemiyoruz. NBA'deki yüksek temposunu, sertliğini ve enerjisini burada da sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ona karşı biraz sabırlı olup takıma entegre etmeliyiz. Bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş penaltı kazandı!
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
"Davam ekmek davası" demiş... Afyonkarahisar katili Arif Sefa Özdemir'in aylar önceki o paylaşımı Takvim'de
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey...
İşte Konferans Ligi puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 00:15
"İlk yarıda çok iyi oynadık!" "İlk yarıda çok iyi oynadık!" 23:48
"Bizim açımızdan üzücü bir gün" "Bizim açımızdan üzücü bir gün" 23:43
Pina: Golü bulabilsek... Pina: Golü bulabilsek... 23:37
"Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" "Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" 23:34
Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... 23:29
Daha Eski
"Trabzonspor çok kaliteli bir takım" "Trabzonspor çok kaliteli bir takım" 23:22
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... 23:04
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 22:59
Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... 22:53
"Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" "Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" 22:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 22:11