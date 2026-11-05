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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! 'Kuyt doğruyu yaptı'

Ömer Üründül Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Maçın ardından usta yazar Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün Fenerbahçe-Liverpool maçı yorumları.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 09:52
Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde Liverpool'u konuk etti.

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Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

2 kez geriye düştüğü maçta, İngiliz ekibini 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler tarihi bir zafere imza attı.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Maçın ardından usta yazar Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün Fenerbahçe-Liverpool maçı yorumları.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

KUYT DOĞRUYU YAPTI

Fenerbahçe dün gece müthiş bir takım ruhuyla mücadele ederek çok büyük bir iş başardı.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

İlk yarıda skor dezavantajına düşene kadar kontrol rakipteydi. Fenerbahçe de alanları iyi kapatıyordu, sonra konuk ekibin golü geldi.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Hemen ardından da beraberlik yakalandı. Bu golün moraliyle devre sonuna kadar her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişti.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Tehlikeli ataklar vardı, çok net bir pozisyonda da herkes ağlara bakarken top direkten döndü.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

İkinci yarıya yine Liverpool oyunu domine ederek başladı. Fenerbahçe de yine disiplinli oyununa devam ediyordu.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Sonra İraola 3 ideal forvetini birden sahaya sürdü. İki dakika sonra da biri asist yaptı, biri golü attı. Bundan sonra artık iş çok zordu.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Ama sol tarafın gizli golcüsü Archie Brown, arka direkte ele geçirdiği şans topunu iyi değerlendirdi, skora denge geldi.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Ondan sonra da Vedat Muriqi 3 kişinin arasından müthiş bir kafa golüne imza attı. Sonra takım halinde direnç gösterdiler ve de büyük bir zaferle 90 dakikayı noktaladılar.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Takım olarak herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Bana göre sahanın yıldızları İsmail ve Kante'ydi.

Ömer Üründül F.Bahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Kuyt doğruyu yaptı"

Gelelim Kuyt'a… Doğru bir tercih yaptı; Guendouzi ve Kante'nin yanında İsmail'e şans vererek ilk 24 umutları için büyük bir şans doğurdu.

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