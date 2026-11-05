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Anasayfa Fenerbahçe Materazzi'den Emre Belözoğlu'na tam destek! 'Çok başarılı olacak'

Materazzi'den Emre Belözoğlu'na tam destek! "Çok başarılı olacak"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başlarken Inter'den eski takım arkadaşı Marco Materazzi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İtalyan efsane, Belözoğlu'na duyduğu güveni çarpıcı sözlerle ortaya koyarken sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair iddialı konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 13:20
Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na eski takım arkadaşı Marco Materazzi'den tam destek geldi.

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Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Belözoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı olan İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Marco Materazzi, eski dostunun Fenerbahçe'nin başına geçmesini büyük bir sevinçle karşıladı.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Belözoğlu'nun teknik direktörlük anlayışının futbolculuk dönemindeki karakteriyle benzerlik taşıdığını belirten Materazzi, hücum futbolunu tercih ettiğine dikkat çekti. Efsane isim, Emre'nin kazanma arzusunun ve mücadeleci yapısının Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayabileceğini söyledi.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Sabah Spor'a konuşan Materazzi, Emre Belözoğlu hakkındaki düşüncelerini çarpıcı sözlerle dile getirdi. İtalyan futbol adamı, "Bunu yazın, Emre bir numara" ifadelerini kullanarak eski takım arkadaşına duyduğu güveni ortaya koydu.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Eski takım arkadaşını yakından tanıdığını vurgulayan Materazzi, "Emre her zaman kazanmak isteyen, mücadeleden asla vazgeçmeyen ve sahada karakterini ortaya koyan bir futbolcuydu. Teknik direktör olarak da aynı özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Belözoğlu'nun hırslı ve agresif karakterine vurgu yapan İtalyan futbol adamı, başarılı teknik adamın bu özelliklerini oyuncularına da aktaracağına inandığını ifade etti. Materazzi, Emre'nin takımlarının önde oynamasını, rakiplerine baskı kurmasını ve hücum futbolunu benimsemesini istediğini belirtti.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyeti tribünden takip eden 46 yaşındaki teknik adam, bugün Samandıra'da resmen görevine başlayacak.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ve hedeflerine de değinen Materazzi, sarı-lacivertli takımda görev yapmanın kolay olmadığını ancak Belözoğlu'nun bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek karakterde olduğunu dile getirdi.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Taraftarların mücadele eden, hücum futbolu oynayan ve kazanmayı hedefleyen bir takım görmek istediğini söyleyen Materazzi, eski takım arkadaşının Fenerbahçe'de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Onun adına çok mutluyum. Bence çok başarılı olacak" yorumunu yaptı.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

INTER'DE KUPA SEVİNCİ YAŞADILAR

Emre Belözoğlu ile Marco Materazzi, Inter forması altında birlikte mücadele ettikleri dönemde önemli bir başarıya imza attı. İki isim, 2004-2005 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanma sevinci yaşadı.

Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

INTER'DE 115 MAÇA ÇIKTI

2001 yılında İtalyan devi Inter'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüpte geçirdiği dönemde tüm kulvarlarda 115 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, bu mücadelelerde 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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