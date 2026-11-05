Materazzi'den Emre Belözoğlu'na tam destek! "Çok başarılı olacak"
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başlarken Inter'den eski takım arkadaşı Marco Materazzi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İtalyan efsane, Belözoğlu'na duyduğu güveni çarpıcı sözlerle ortaya koyarken sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair iddialı konuştu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 13:20
Sabah Spor'a konuşan Materazzi, Emre Belözoğlu hakkındaki düşüncelerini çarpıcı sözlerle dile getirdi. İtalyan futbol adamı, "Bunu yazın, Emre bir numara" ifadelerini kullanarak eski takım arkadaşına duyduğu güveni ortaya koydu.
Eski takım arkadaşını yakından tanıdığını vurgulayan Materazzi, "Emre her zaman kazanmak isteyen, mücadeleden asla vazgeçmeyen ve sahada karakterini ortaya koyan bir futbolcuydu. Teknik direktör olarak da aynı özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.
Belözoğlu'nun hırslı ve agresif karakterine vurgu yapan İtalyan futbol adamı, başarılı teknik adamın bu özelliklerini oyuncularına da aktaracağına inandığını ifade etti. Materazzi, Emre'nin takımlarının önde oynamasını, rakiplerine baskı kurmasını ve hücum futbolunu benimsemesini istediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyeti tribünden takip eden 46 yaşındaki teknik adam, bugün Samandıra'da resmen görevine başlayacak.
Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ve hedeflerine de değinen Materazzi, sarı-lacivertli takımda görev yapmanın kolay olmadığını ancak Belözoğlu'nun bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek karakterde olduğunu dile getirdi.
Taraftarların mücadele eden, hücum futbolu oynayan ve kazanmayı hedefleyen bir takım görmek istediğini söyleyen Materazzi, eski takım arkadaşının Fenerbahçe'de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Onun adına çok mutluyum. Bence çok başarılı olacak" yorumunu yaptı.
INTER'DE KUPA SEVİNCİ YAŞADILAR
Emre Belözoğlu ile Marco Materazzi, Inter forması altında birlikte mücadele ettikleri dönemde önemli bir başarıya imza attı. İki isim, 2004-2005 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanma sevinci yaşadı.
INTER'DE 115 MAÇA ÇIKTI
2001 yılında İtalyan devi Inter'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüpte geçirdiği dönemde tüm kulvarlarda 115 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, bu mücadelelerde 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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