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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, büyük heyecana sahne olan mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak hanesine kritik 3 puan yazdırdı. Karşılaşmanın ardından İngiliz basınından ise gündem yaratacak bir transfer iddiası geldi. Ada basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 12:47
Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

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Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Kanarya, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

18 yıl 7 ay sonra bir ilk

Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi arenasında ilk kez de 'lig aşaması'nda yer alırken, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı elde etmişti.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

İngiliz basını Liverpool maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için flaş transfer iddiası ortaya attı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

OLAY TRANSFER İDDİASI

TEAMtalk'ın özel haberine göre Liverpool, bir süredir takip ettiği Archie Brown için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

İngiliz ekibinin, bu sezon sol bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla genç futbolcunun performansını yakından izlediği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

LIVERPOOL YALNIZ DEĞİL!

Archie Brown'a ilgi gösteren tek İngiliz kulübü Liverpool değil. Premier Lig'den birçok takımın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Chelsea'nin geçtiğimiz yıl gündemine gelen İngiliz sol beki, Manchester United'ın da düzenli olarak takip ettiği aktarıldı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Ayrıca Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da Brown'un durumunu yakından izleyen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

F.BAHÇE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ikinci sezonunu geçiriyor.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye başladı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Avrupa golcüsü Archie Brown

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasında golüyle katkıda bulunan Archie Brown, Roma maçının ardından Liverpool karşısında da gol sevinci yaşadı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

24 yaşındaki sol bek, play-off turu ikinci maçında Lyon deplasmanında takımının ikinci golüne imza atmıştı.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 4'er maçta görev alan Brown, attığı 3 golü de Şampiyonlar Ligi arenasında kaydetti.

Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Mücadelenin 73. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada savunmanın kafasından sekerek arka direğe düşen topu filelere gönderen Archie Brown, skoru 2-2'ye getirdi.

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