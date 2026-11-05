Maç sonrası flaş transfer iddiası! Liverpool, Fenerbahçeli yıldızı istiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, büyük heyecana sahne olan mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak hanesine kritik 3 puan yazdırdı. Karşılaşmanın ardından İngiliz basınından ise gündem yaratacak bir transfer iddiası geldi. Ada basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 12:47
Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.
İngiliz basını Liverpool maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için flaş transfer iddiası ortaya attı.
OLAY TRANSFER İDDİASI
TEAMtalk'ın özel haberine göre Liverpool, bir süredir takip ettiği Archie Brown için harekete geçmeye hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin, bu sezon sol bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla genç futbolcunun performansını yakından izlediği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
LIVERPOOL YALNIZ DEĞİL!
Archie Brown'a ilgi gösteren tek İngiliz kulübü Liverpool değil. Premier Lig'den birçok takımın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.
Chelsea'nin geçtiğimiz yıl gündemine gelen İngiliz sol beki, Manchester United'ın da düzenli olarak takip ettiği aktarıldı.
Ayrıca Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da Brown'un durumunu yakından izleyen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.
F.BAHÇE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ikinci sezonunu geçiriyor.
Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye başladı.
Avrupa golcüsü Archie Brown
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasında golüyle katkıda bulunan Archie Brown, Roma maçının ardından Liverpool karşısında da gol sevinci yaşadı.
24 yaşındaki sol bek, play-off turu ikinci maçında Lyon deplasmanında takımının ikinci golüne imza atmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 4'er maçta görev alan Brown, attığı 3 golü de Şampiyonlar Ligi arenasında kaydetti.
Mücadelenin 73. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada savunmanın kafasından sekerek arka direğe düşen topu filelere gönderen Archie Brown, skoru 2-2'ye getirdi.
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