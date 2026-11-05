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Anasayfa Fenerbahçe Kırmızının sebebi derbinin ateşi

Kırmızının sebebi derbinin ateşi

BBC'ye konuşan Archie Brown, Abdülkerim Bardakcı ile kavgasını anlattı. Kanarya’nın İngiliz sol beki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında BBC’ye açıklamalarda bulundu. Archie Brown “Derbi çok ateşliydi. Bu benim ilk kırmızı kartımdı, umarım son olur” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Kırmızının sebebi derbinin ateşi

Süper Lig'de maç sonu büyük olayların çıktığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gündemden düşmüyor. BBC kanalı, sarı-lacivertlilerin sol beki Archie Brown ile bir röportaj yaparak o gece yaşananları sordu. Başarılı futbolcu "Saha içinde her zaman tutkumu göstermek isterim. Galatasaray derbileri her zaman çok ateşli geçiyor. Maalesef olaylar bu şekilde gelişti. Aslında bu benim karakterime hiç uygun değil. Kesinlikle almam gereken bir ders oldu. Derbinin heyecanına kapılıp bu şekilde davrandım" ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Archie Brown şunları söyledi: "Galatasaray maçı sonrasında yaşadığım olay sebebiyle kırmızı kart gördüm. Bu benim ilk kırmızı kartımdı. Umarım sonuncusu olur. Sonuç olarak cezalı duruma düştüğüm için hayal kırıklığına uğradım. Ama bu yaşandı. Artık yapabileceğim tek şey dışarıdan takım arkadaşlarıma destek vermek. Bundan sonra bu tip olaylarda daha dikkatli davranacağım. Çünkü benim olmam gereken yer saha. Kenardan izlemek, o anda takıma yardımcı olamamak çok zor."

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