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Kahraman Vedat

Mason Greenwood ve Archie Brown ile Liverpool’u sallayan F.Bahçe, Vedat Muriç’in 79’da attığı golle rakibini yıktı. Puanını 5’e yükselten temsilcimiz, play-off potasına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Kahraman Vedat

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden üst üste galibiyetler gelirken Türk haftası yaşadık. Önceki gün Galatasaray'ın galibiyetinin ardından dün de Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u 3-2 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Mücadelenin 25. dakikasında Nyoni'nin şutu, savunmaya çarpıp Ederson'u yanıltarak filelere gitti. 29'da Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta top baraja çarpıp ağlara gitti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devrede temsilcimiz daha baskılı oynadı.

SIRADA SHAKHTAR VAR

Ancak Liverpool, 69'da Isak ile öne geçti. Bu golden sonra risk alan sarı-lacivertliler, 73'te Brown'ın arka direkteki dokunuşu ile dengeyi sağladı. 79'da ise Brown'ın ortasına iyi yükselen Muriqi, tarihi galibiyetin baş mimarı oldu. 63'te Lukaku'nun yerine oyuna dahil olan Kosovalı futbolcu, 3 puanı getiren isim oldu. Böylece puanını 5'e yükselten Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takımı temsil eden play-off potasının içine girdi. 25 Kasım'daki Shakhtar Donetsk deplasmanı daha önemli bir hale geldi.

'DÖNÜM NOKTASI'

Maçın yıldızı Vedat Muriç, zor zamanlarda iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Vedat, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur. Ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KLASİĞİ

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı kazanıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi tarihinde aldığı 12 galibiyetin 4'ünü İngiliz takımlarına karşı aldı. Böylece yüzde 33'lük bir oran yakalayan Fenerbahçe, daha önce Chelsea'yi 2-1, Manchester United'ı ise 3-0 ve 1-0'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı.

PENALTI İSYANI

Karşılaşmanın 22. dakikasında temsilcimiz çok net bir pozisyonda penaltı bekledi. Ceza alanı içerisine giren Mason Greenwood, Liverpool'un savunma oyuncusu Kostas Tsimikas tarafından iki eliyle itilerek yere düşürüldü. Bu pozisyonda herkes penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Clement Turpin oyunu devam ettirdi ve VAR müdahalesi de gelmedi. Bu pozisyona hem teknik heyet hem de oyuncular uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi ve oyun devam etti. Hakem penaltıyı verseydi, Tsimikas son adam olduğu için kırmızı kart da görecekti.

KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Liverpool maçına takımın başında çıkan Dirk Kuyt, son oynanan Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Archie Brown formasına kavuşurken, Levent Mercan yedek başladı. Oğuz ve Kerem'in yerine ise İsmail ile Greenwood forma giydi.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, zorlu Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etti. Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Emre Belözoğlu için anons yapılırken 'hoş geldin' mesajı paylaşıldı. Tribünler de alkışlarla destek verdi. 46 yaşındaki teknik adam bugün ekibiyle birlikte göreve başlayacak.

MİGUEL İÇİN SAYGI DURUŞU

Mücadele öncesinde, hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Miguel'in fotoğrafı dev ekrana yansıtılırken, reklam panoları ve LED ekranlar karartıldı.

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