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Kadıköy kapalı gişe

F.Bahçeli taraftarlar Liverpool maçına büyük bir ilgi gösterirken Kadıköy’de boş koltuk kalmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Kadıköy kapalı gişe

Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra mücadele etmeye başlayan F.Bahçe, İngiliz devi Liverpool'u konuk ederken taraftarlar karşılaşmaya büyük bir ilgi gösterdi. 4. hafta mücadelesinde turnuvanın en güçlü ekiplerinden birisinin de gelmesiyle taraftarlar zorlu hava şartlarına karşın takımlarını yalnız bırakmadılar ve Kadıköy'e adeta akın ettiler. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanmaya başlayan taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Tribünlerde boş koltuk kalmazken taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. İngiliz futbolseverler de İstanbul'a akın ettiler. Liverpool için İstanbul'un özel bir yeri var. 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı deviren Liverpool, kupayı müzesine götürmüştü. 4. haftası geride Devler Ligi'nde F.Bahçe, İstanbul'daki üçüncü maçına çıkmış oldu.

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