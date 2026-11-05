İngiliz anahtarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği İngiliz devi Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atarken galibiyetin kilidini yine İngiliz yıldızları açtı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 25. dakikada Nyoni'nin golüyle geriye düşse de sahneye ilk olarak Mason Greenwood çıktı. 29. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta şık bir vuruş yapan İngiliz hücumcu, Alisson'u çaresiz bırakarak skora dengeyi getirdi ve takımına hayat verdi: 1-1.

ARCHİE HEM ATTI, HEM ATTIRDI

69'DA Isak'ın golüyle yeniden mağlup duruma düşen sarı-lacivertlilerde bu kez bir diğer İngiliz yıldız Archie Brown maça ağırlığını koydu.

73. dakikada savunmanın arkasına seken topu usta bir tek vuruşla filelere yollayan Brown, Fenerbahçe'yi bir kez daha yarışın içine soktu: 2-2.

Archi Brown, 79'da bir kez daha sahneye çıkıp bu kez asist yaptı. Sağ kanattan yaptığı kusursuz ortada Vedat Muriqi'ye kafayla skoru 3-2'ye getiren golü attırdı. Kanarya'nın İngilizler'i, İngilizler'in devi Liverpool'u resmen yıktı!

Romelu Lukaku yine boş geçti

Büyük umutlarla transfer edilen Romelu Lukaku, Liverpool karşısında da suskun kaldı. Geçmişe nazaran bu maçta daha çok koşan Belçikalı oyuncu, rakip savunmayı geçemedi.

Dün sadece 1 şut denemesi olan ve 63'te yerini Vedat'a bırakan Lukaku, F.Bahçe'de bugüne kadar 15 maçta sadece 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.

Eski takımına karşı çıktı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, 285 karşılaşmada formasını giyip 71 gol ve 40 asist ürettiği eski takımı Liverpool'a karşı kulübede yer aldı. Kariyerinin son bölümünde sarı- lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, efsanesi olduğu Liverpool önünde verilmeyen penaltı kararına itiraz ettiği için sarı kart da gördü.

Alisson'dan 3 kurtarış

Liverpool karşısında iyi bir mücadele örneği gösteren Fenerbahçe'yi İngiliz ekibinin kalecisi Alisson durdurmaya çalıştı. Brezilyalı file bekçisi, sarı-lacivertlilerin geliştirdiği ataklarda 3 kurtarışa imza attı. Alisson, Greenwoo'dun attığı frikik golünde ise top baraja çarpınca terste yakalandı ve takım arkadaşlarına sinirlendi.

İrfan Can direğe takıldı

Kanarya, 27. dakikada gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.

Merkezden gelişen atakta, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Archie Brown'a aktardı. Brown, bekletmeden altıpas önüne yerden bir pas gönderdi. İrfan Can'ın vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Ederson 19. kez rakip oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson, Liverpool'a karşı 19. kez rakip oldu. Bugüne kadar Manchester City forması altında Liverpool ile 18 kez karşı karşıya gelen Brezilyalı eldiven, ilk kez başka bir takımın formasıyla sahaya çıktı.

Yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

İstanbul'da mucize!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool karşısında alınan 3-2'lik tarihi zaferi "İstanbul'da mucize" manşetiyle özetledi. Sarı-lacivertli kulübün kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek yönetime teşekkür eden Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool'da asla pes etmemeyi öğrendiğini vurguladı.

Takımdaki yetenekli isimlere her zaman güvendiğini ve sahaya inanç ile tutkuyu yeniden aşıladıklarını söyleyen Kuyt, "Yıllar önce İstanbul'da Liverpool kimsenin beklemediği bir mucizeye imza atmıştı. Oyuncularıma 'Kimse inanmasa da ben inanıyorum, yeni bir mucize yazalım' dedim. Bu zafer umarım güzel günlerin başlangıcı olur" dedi.

Görevi devredeceği Emre Belözoğlu'na lig yarışında başarılar dileyen Kuyt, takımı daha güzel günlerin beklediğini de söyledi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık galibiyet özlemini Liverpool karşısında bitirdi. Devler Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden Kanarya yine bir İngiliz'i yendi!

Greenwood tarihe geçti

Mason Greenwood, Liverpool karşısında kaydettiği şık frikik golüyle tarihe geçti. 29. dakikada ağları havalandıran başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla frikikten gol atan ilk oyuncu oldu. İngiliz hücumcu ayrıca, Lionel Messi'nin Mayıs 2019'daki golünden bu yana Devler Ligi'nde Liverpool ağlarına serbest vuruştan gol gönderen ilk isim olmayı başararak geceye damga vurdu.

Lyon... Roma... Liverpool...

Liverpool karşısında bir gol, bir asistle oynayıp maçın adamı seçilen Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka oynuyor. Playoff turunda Lyon'a bir gol atan, lig aşamasında da Roma ağlarını havalandıran 24 yaşındaki sol bek, Liverpool'u da boş geçmedi.