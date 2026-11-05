Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan ve iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.