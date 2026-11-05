Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Mason Greenwood'un Liverpool ceza sahası içerisinde yerde kaldığı ve sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 10:34
Liverpool'un Trey Nyoni ve Alexander Isak ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, ilk yenilgisini alan Liverpool 9 puanda kaldı.
Kadıköy'de oynanan mücadelenin tartışmalı pozisyonlarından biri maçın ilk yarısında yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Kostas Tsimikas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Ancak maçın hakemi Clement Turpin, oyunu devam ettirdi.
Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Greenwood'un Liverpool ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.
"GREENWOOD'UN POZİSYONU PENALTI"
Libero TV'de konuşan Aydınus, "Maç içerisinde faul verdiği Greenwood'un pozisyonundan daha hafif öyle itmelere faul verdi ki bu, onların 3 katı. Hızını almış bir oyuncu gidiyor. Greenwood'un itildiği pozisyon penaltı." yorumunu yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.