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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Mason Greenwood'un Liverpool ceza sahası içerisinde yerde kaldığı ve sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 10:34
Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

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Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan ve iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç kaydetti.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Liverpool'un Trey Nyoni ve Alexander Isak ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, ilk yenilgisini alan Liverpool 9 puanda kaldı.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Kadıköy'de oynanan mücadelenin tartışmalı pozisyonlarından biri maçın ilk yarısında yaşandı.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Kostas Tsimikas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Ancak maçın hakemi Clement Turpin, oyunu devam ettirdi.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Greenwood'un Liverpool ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.

Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

"GREENWOOD'UN POZİSYONU PENALTI"

Libero TV'de konuşan Aydınus, "Maç içerisinde faul verdiği Greenwood'un pozisyonundan daha hafif öyle itmelere faul verdi ki bu, onların 3 katı. Hızını almış bir oyuncu gidiyor. Greenwood'un itildiği pozisyon penaltı." yorumunu yaptı.

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