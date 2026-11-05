Gençler 5-3 mağlup oldu

A takımların maçından önce iki kulübün genç oyuncuları sahaya çıktı. Liverpool hücumda Fenerbahçe'ye göre daha etkili olarak 90 dakika bitiminde mücadeleden 5-3 galip ayrıldı. Temsilcimizin gollerini Emin Eren Sayar (2) ve Baran Yolaçan kaydetti. Uzatma bölümünde Ali Demirbilek gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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