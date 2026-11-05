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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:09
Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Belözoğlu yönetiminde başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, Arca Çorum FK mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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