‘F.Bahçe’yi iyi ağırlayacağız’

Süper Lig'de bu hafta F.Bahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Arca Çorum FK'da Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, açıklamalarda bulundu. F.Bahçe'yi iyi ağırlamak istediklerini belirten Aktan, "Anadolu takımı olarak, Fenerbahçe'yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacağız. Ev sahibi avantajını kullanacağız. Güzel futbol sergilemek istiyoruz" dedi.
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