F.Bahçe destanı

Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan F.Bahçe, burayı çok özlediğini gösteriyor. İç sahada taraftarının da desteğiyle Liverpool karşısında tarihi bir skor elde eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da büyük bir yankı uyandırmayı başardı. Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı karşılaşmada İngiliz devi Liverpool'a sahayı dar eden temsilcimiz, 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyetle tanıştı. İlk 3 maçta 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, Liverpool'u da devirip puanını 5'e yükseltti.

GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Temsilcimiz, bu dev arenadaki son galibiyetini yine bir başka İngiliz takımına karşı almıştı. 2 Nisan 2008 yılında Chelsea'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, ardından Şampiyonlar Ligi hasreti ile uzun yılları geride bırakmıştı. Liverpool karşısında geçmişini hatırlatan temsilcimiz, 3-2 kazanarak hem hasretine son verdi hem de play-off potasına girmeyi başardı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir haftada iki Türk takımı birden kazanırken, F.Bahçe sıradaki maçını 25 Kasım'da Londra'da Shakhtar Donetsk'e karşı oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI

Fenerbahçe-Liverpool 3-2

AEK Atina-Real Madrid 2-3

Lens-Como 1-9

RB Leipzig-Man. City 2-3

Slavia Prag-Arsenal 1-2

Porto-Napoli 4-1

Viking-Sabah 4-1

B.Dortmund-Real Betis 2-1

PSV -Club Brugge 1-2