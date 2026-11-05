F.Bahçe destanı

Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan F.Bahçe, burayı çok özlediğini gösteriyor. İç sahada taraftarının da desteğiyle Liverpool karşısında tarihi bir skor elde eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da büyük bir yankı uyandırmayı başardı. Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı karşılaşmada İngiliz devi Liverpool'a sahayı dar eden temsilcimiz, 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyetle tanıştı. İlk 3 maçta 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, Liverpool'u da devirip puanını 5'e yükseltti.
GEÇMİŞİ HATIRLATTI
Temsilcimiz, bu dev arenadaki son galibiyetini yine bir başka İngiliz takımına karşı almıştı. 2 Nisan 2008 yılında Chelsea'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, ardından Şampiyonlar Ligi hasreti ile uzun yılları geride bırakmıştı. Liverpool karşısında geçmişini hatırlatan temsilcimiz, 3-2 kazanarak hem hasretine son verdi hem de play-off potasına girmeyi başardı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir haftada iki Türk takımı birden kazanırken, F.Bahçe sıradaki maçını 25 Kasım'da Londra'da Shakhtar Donetsk'e karşı oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI
Fenerbahçe-Liverpool 3-2
AEK Atina-Real Madrid 2-3
Lens-Como 1-9
RB Leipzig-Man. City 2-3
Slavia Prag-Arsenal 1-2
Porto-Napoli 4-1
Viking-Sabah 4-1
B.Dortmund-Real Betis 2-1
PSV -Club Brugge 1-2