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Anasayfa Fenerbahçe Devler Ligi'nde Türk karşılaşması

Devler Ligi'nde Türk karşılaşması

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Devler Ligi'nde Türk karşılaşması

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek. F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynanacak olan maç daha önemli bir hale geldi. Ukrayna ekibini çalıştıran Arda Turan ile Emre Belözoğlu yönetimindeki F.Bahçe 25 Kasım'da karşılaşacak. İki isim daha önce A. Madrid'de birlikte oynamıştı.

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