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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! 'Emre Belözoğlu göreve gelince...'

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Emre Belözoğlu göreve gelince..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 10:35
Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde Temsilcimiz Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti.

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Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler tarihi bir zafere imza attı.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Maçın ardından Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. İşte Bülent Timurlenk'in Fenerbahçe-Liverpool maçı yorumları.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Prag'dan son dakikada gol yiyip taraftarın tribünde buz kesiyor, derbide mücadeleden uzak mağlubiyetle evinin yolunu tutuyorsan, Göztepe sınavını da kaybediyorsan, Liverpool karşısına çıkan hocan vedaya hazırlanırken yeni teknik direktörün tribündeyse, yapacağın tek şey var; bonservisine kaç para ödendi, yılda kaç para kazanıyorsun, bütün bunların hiçbir önemi yok.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Liverpool rotasyonlu kadroyla çıkmış, kazanırsa tarihe Fenerbahçe kazandı ama Liverpool da ideal 11 ile sahada değil diye geçmeyecek.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Fenerbahçe formasının ağırlığını hisseden bir takım vardı sahada… İki kez geriye düşmelerine rağmen kazandılar.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Bu skor iki şeyi ifade ediyor. Birincisi, Emre Belözoğlu koltuğa oturunca bir diriliş karşılaşması, ikincisi kalan 4 maçta eldeki 5 puanı nasıl 10 puanın üzerine taşırız hesabı.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Ön tarafta atletizmi problemli Lukaku, Grenwood, İrfan üçlüsüyle, orta sahada önündekileri besleyecek bir beyinden yoksun üçlüyle sahaya çıkan Fenerbahçe oyun bozan bir futbol ortaya koydu.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Temaslı oynadılar, Liverpool'a alan bırakmadılar. Premier Lig'de tek galibiyeti olan İngilizler'in efsane kulübü M.United önceki gece Roma karşısında 2-1 mağluptu.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Bir önceki maçında bir başka İtalyan Como deplasmanında kalesinde 4 gol görmüş, artık hocası gider maçına çıkmıştı. Tabelayı çevirdiler... 3-2 kazandıklarında bütün sıkıntıları ortadan kaldırmadılar.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Fenerbahçe'nin de dün geceki galibiyetinde taraftarın hissettiği ile M.United taraftarının Old Trafford'daki hisleri muhtemelen aynıdır.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Futbolda kimse yolunda gitmeyen bir şeyi ağdalı bir cümleyle değiştiremez.

Bülent Timürlenk Fenerbahçe-Liverpool maçını değerlendirdi! "Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı"

Bazen üç kişinin arasından Vedat'ın kafasıyla çok şeyin değiştirmesini izlersin. Dün gece bunu izledik.

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