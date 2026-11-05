Prag'dan son dakikada gol yiyip taraftarın tribünde buz kesiyor, derbide mücadeleden uzak mağlubiyetle evinin yolunu tutuyorsan, Göztepe sınavını da kaybediyorsan, Liverpool karşısına çıkan hocan vedaya hazırlanırken yeni teknik direktörün tribündeyse, yapacağın tek şey var; bonservisine kaç para ödendi, yılda kaç para kazanıyorsun, bütün bunların hiçbir önemi yok.

Liverpool rotasyonlu kadroyla çıkmış, kazanırsa tarihe Fenerbahçe kazandı ama Liverpool da ideal 11 ile sahada değil diye geçmeyecek.