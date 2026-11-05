Armand Lauriente arada zor

Fenerbahçe yaz döneminde renklerine bağlayamadığı Armand Lauriente'yi ara transferde istiyordu. Ancak oyuncularını satmakta her zaman güçlük çıkaran Sassuolo engelini aşamadı. Yeşil-siyahlı kulübün sportif direktörü Francesso Palmieri "Sezona iyi başlamadık. İşleri toparlamamız için Lauriente'ye ihtiyacımız var. Onu devre arasında göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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