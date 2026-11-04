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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek hem Avrupa'daki ilk galibiyetini almak hem de kötü gidişata son vermek istiyor. Yapay zeka, kritik maça saatler kala Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının skorunu tahmin etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:10
Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

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Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Yapay zeka, saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool maçının skorunu tahmin etti.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

LIVERPOOL 3-1 KAZANACAK

Yapay zekaya göre karşılaşmayı 3-1 Liverpool kazanacak.

Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Yapay zeka ayrıca İngiliz ekibinin gollerinin Alexander Isak, Florian Wirtz ve Bradley Barcola'dan geleceğini, sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Mason Greenwood kaydedeceğini tahmin etti.

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