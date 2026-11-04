Yapay zekadan flaş tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek hem Avrupa'daki ilk galibiyetini almak hem de kötü gidişata son vermek istiyor. Yapay zeka, kritik maça saatler kala Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının skorunu tahmin etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:10
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
OPPONG BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.
Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.
Yapay zeka, saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool maçının skorunu tahmin etti.
LIVERPOOL 3-1 KAZANACAK
Yapay zekaya göre karşılaşmayı 3-1 Liverpool kazanacak.
Yapay zeka ayrıca İngiliz ekibinin gollerinin Alexander Isak, Florian Wirtz ve Bradley Barcola'dan geleceğini, sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Mason Greenwood kaydedeceğini tahmin etti.
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