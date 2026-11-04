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Anasayfa Fenerbahçe Vedat Muriç: Zor zamanlar geçiriyorduk!

Vedat Muriç: Zor zamanlar geçiriyorduk!

Fenerbahçe'nin Liverpool'a karşı galibiyete uzandığı mücadelede sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydeden Vedat Muriç, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:03
Vedat Muriç: Zor zamanlar geçiriyorduk!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmada 2 kez geriye düşen sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in kaydettiği gol ile Premier Lig devini 3-2 yenmeyi başardı. Kadıköy'deki nefes kesen mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Muriç, "Zor zamanlar geçiriyorduk ama Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." dedi. İşte o açıklamalar...

"F.BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ BUDUR"

"Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur.

Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

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